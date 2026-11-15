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NOVELAS Confira os resumos das novelas da semana (16/11 a 21/11) Saiba o que vai acontecer na trama de "Lá Na Minha Terra" e nos próximos capítulos de "Por Você" e "Quem Ama Cuida"

Resumo: Lá Na Minha Terra

Globo – Faixa das 18h

Segunda - Rosenda volta para casa e descobre que as filhas estão com Almerindo. Maria Lina questiona Jacinta sobre Rosenda e Almerindo. Raimundo se aproxima de Maria Lina, que afirma desprezar o vaqueiro. Rosenda surpreende Maria Lina. Rosenda alerta Maria Lina sobre seu comportamento.

Almerindo conta a Rosenda sobre o acordo que fez com Águeda. Biró se esconde no carro de Jacinta quando Gofredo chega. Jacinta repreende Gofredo por estar no cabaré. Rosenda afirma a Almerindo que não é sua amiga.

Rosenda pensa em Severino. Ismália é rude com Alice e Cesário questiona a mulher. Heraldo e Josélia cancelam o crédito de Lucijane e decidem mandar a menina para Lavra Seca. Águeda confronta Almerindo sobre o trabalho que lhe ofereceu.

Terça - Ismália anuncia a Cesário que Daniel a convenceu a fechar negócio com Lourdes e Elias. Raimundo afirma a Maria Lina que não quer nada com Socorro. Almerindo enfrenta Rosenda. Almerindo e Rosenda lembram de seu passado. Gofredo insinua a Pastor Geison que Cosminha pode ter atentado contra a vida de Padre Honório.

Águeda se incomoda com a interferência de Rosenda em seu acordo com Almerindo. Rosenda afirma a Almerindo que o respeita. Lucijane chega a Lavra Seca e encontra Otacília. Celestina ameaça Cesário, lembrando que conhece os segredos do ex-lavrador.

Quarta - Elias pede dinheiro a Celestina. Jacinta sente ciúmes de Gofredo com Cosminha. Rosenda anuncia a Lina que decidiu ir para São Paulo atrás de Severino. Maria Lina se emociona com a decisão de Rosenda. Delfina discute com Aluísio por conta de Francisco. Maria Lina conversa com Rosenda sobre Severino.

Rosenda pede que Lina guarde o segredo de Águeda e Brícia. Raimundo e Natércia aconselham Almerindo sobre Rosenda. Otacília apresenta Lucijane a Cosminha e Saviana. Anamara chega para o velório de Padre Honório.

A égua de Cesário se machuca durante uma competição e Ismália pensa em um plano. Lucijane se interessa por Pastor Geison. Anamara e Cosminha se enfrentam. Um incêndio começa durante o velório de Padre Honório.

Quinta - Pastor Geison contém o fogo durante o velório. Ismália orienta Josias a alimentar a égua de Cesário, contrariando as indicações da veterinária Tânia. Gofredo se insinua para Lucijane e Jacinta repreende o noivo. Jacinta se arruma ao ver Biró.

Diante da confusão instaurada no velório, Pastor Geison se oferece para oficializar o funeral do Padre Honório. Líder provoca Dodô e obriga Dalton a agredir o rapaz. Brícia implica com Maria Lina por conta de Raimundo. Cesário e Ismália trocam ofensas e Josélia ouve. Marleide repreende Josélia. Cesário pede para se encontrar com Delfina. Rosenda anuncia aos filhos que irá para São Paulo.

Sexta - O corpo de Padre Honório é enterrado. Rosenda propõe vender suas cabras a Almerindo. Rosenda explica a Almerindo que decidiu ir para São Paulo atrás de Severino. Ismália e Josias tramam para atentar contra Cleópatra, a égua de Cesário.

Socorro se aproxima de Damaso. Josias sonda Ezequiel sobre seu trabalho. Celestina dá mais dinheiro a Elias e questiona o filho sobre a vergonha que sente dela. Ezequiel alerta Josias sobre Celestina. Josias envenena Cleópatra, a mando de Ismália.

Marleide procura Celestina para quitar a dívida de Heraldo. Almerindo pede para levar Rosenda ao aeroporto. Almerindo orienta Lourdes a recepcionar Rosenda em São Paulo. Maria Lina e seus irmãos se questionam se Rosenda encontrará Severino.

Sábado - Brícia e Maria Lina conversam sobre Rosenda. Elas lembram que o pai achou Brícia bebê, abandonada. Rosenda entra no avião para São Paulo, tensa. No Jóquei, Cesário comemora com Ezequiel e Tânia que deu certo a cirurgia da égua.

Raimundo Gerardo fica feliz quando percebe que Socorro está interessada em Damaso. Marleide alerta os pais sobre Celestina. Lourdes conversa com Elias sobre seu pai. Jacinta cobra casamento de Gofredo mais uma vez. O avião de Rosenda entra em situação de emergência.



Resumo: Por Você

Globo – Faixa das 19h

Segunda - Lucas e Margô descobrem a situação de Josi Kéli e prometem ajudar a menina. Pérola e Gabriel retornam ao dia a dia do hospital. Toy se incomoda quando Lia convida Leandra para sair. Suelen tem uma crise e Maike se preocupa.

Peixe faz uma surpresa para Dalila. Lucas decide acionar o Conselho Tutelar para ajudar Josi Kéli. Bela faz uma proposta de trabalho para Vitor. Juarez é detido ao tentar buscar uma mercadoria para Zé.

Terça - Juarez é levado para a delegacia e Iara liga para Bela. Vitor aceita a proposta de trabalho de Bela. Dalila e Suelen apoiam Josi Kéli. Iara, Bela e Gabriel reúnem documentos das mercadorias de Juarez e o feirante é liberado da prisão. Maike sofre por Suelen e questiona Toy sobre seus sentimentos por Leandra.

Dalva aconselha Próspero sobre como se aproximar de Melinda. Juarez agride Zé. Bela diz a Glorinha e Ítalo que não abrirá mão da guarda deles para Peixe. Tom-Tom se machuca e Bela a acode. Manoel se apresenta a Vanessa como novo investidor do Hospital Luz.

Quarta - Vanessa fica contrariada com o investimento financeiro de Manoel no hospital. Leandra atende Tom-Tom. Vanessa prepara a equipe do hospital para receber uma parturiente famosa e Bela a induz a atuar como anestesista no parto da paciente.

Toy aconselha Maike a dar espaço a Suelen. Dalila admite a Suelen que sente que algo está errado com Juarez. Lucas e Margô convencem Jéssica, mãe de Josi Kéli, a solicitar uma medida protetiva contra Osvaldo, o padrasto da menina. Vanessa flagra Bela, Peixe, Glorinha, Ítalo, Samuca, Gabriel e Leandra compartilhando um momento juntos.

Quinta - Vanessa diz a Giovana que encontrará o pai dos filhos de Juli. Gabriel admira a família de Bela. Tom-Tom defende Samuca das provocações de Vanessa. Peixe pede a Diniz que retome o processo pela guarda dos irmãos, mas Vanessa diz para o advogado que tem outros planos.

Leandra afirma a Vanessa que apoia o envolvimento de Bela e Gabriel. Ricardo e Sílvia trocam provocações. Toy e Leandra desabafam um com o outro. Hanna ajuda Ítalo na primeira aula de balé. Margô conta a Lucas que Osvaldo, o padrasto de Josi Kéli, desapareceu.

Bela incentiva Vitor a apresentar o novo projeto de atendimento para Pérola. Iara encontra a pulseira que Zé deu a Juarez e acredita ser um presente para ela. Vanessa procura Zé e propõe um trabalho ao mecânico.

Sexta - Zé aceita a proposta de Vanessa. Dalila conversa com Iara sobre sua relação com Peixe. Sílvia vai até o flat de Ricardo. Bela, Peixe e seus irmãos sentem falta de Juli. Kátia alerta Guto sobre seu relacionamento com Giovana. Próspero pede conselho a Orestes sobre como presentear Melinda.

Melinda chama Clemente para acompanhá-la em um local. Maike exige que Toy diga a verdade sobre seus sentimentos para Lia. Clemente visita Alírio, seu vizinho e cliente, no hospital. Pérola aprova o projeto apresentado por Vitor para o hospital. Osvaldo atenta contra Lucas e Sabugo.

Sábado - Peixe reconhece Osvaldo e ajuda Lucas a cercá-lo. Vanessa se irrita ao tomar conhecimento do projeto de medicina conduzido por Vitor. Bela confessa a Iara que teme as atitudes de Vanessa. Dalila e Suelen aconselham Glorinha a viver novas experiências.

Lucas e Margô avisam a Josi Kéli que Osvaldo foi detido. Leandra pensa em Toy. Próspero presenteia Melinda, que se alegra. Clemente visita Alírio e lhe dá uma camisa autografada do Flamengo. Preocupada com as ameaças de Vanessa, Bela restringe quem pode buscar Samuca na escola.



Resumo: Quem Ama Cuida

Globo – Faixa das 21h

Segunda - Adriana estranha o sumiço de Zeni. Silvana e Tiago comemoram o cargo de presidente da joalheria. Mau Mau comenta com Dafne que está difícil esconder de Felipe seu parentesco com Adriana. Bruna conta a Heitor que conseguiu um emprego em uma loja de perfumes. Dora confessa a Patrick que foi obrigada a terminar com André.

Felipe se decepciona com Ulisses. Laurentino diz a Nancy que Silvana ainda não teve coragem de contar a Tiago sobre sua paternidade. André confessa a Pedro que não consegue esquecer Dora.

Adriana conta para Nancy e Lyris como pretende se vingar de Diná e sugere que as amigas vão ao interior buscar algumas pessoas que fizeram parte do passado da governanta. Pedro comunica a André que a condenação de Ademir foi mantida e que o pai terá de cumprir a pena.

Terça - André acolhe Pedro, que sofre com a situação do pai. Adriana, Nancy e Lyris comemoram a condenação de Ademir. Carolina reclama da presença de Ademir em sua casa. Heitor avisa a Adriana que a Justiça reconheceu que os dois são os herdeiros de Arthur.

Pedro comenta com André que estranhou a decisão de Dora de se separar do primo. André diz a Dora que não acredita que seu amor por ele acabou. Adriana arma para Diná na clínica de Rafael.

Quarta - Diná se sente humilhada quando Adriana revela seu passado de golpista diante dos presentes na clínica de estética de Rafael. Ademir e Fábia se preocupam com a provável reabertura do processo da morte de Arthur.

Diná pede dinheiro a Pilar e ameaça mostrar a Adriana e a Pedro provas de que a patroa encomendou o atentado sofrido pelo advogado. Edvaldo avisa a Adriana que Diná está indo para sua casa com Fernando. Rosa acompanha Joel ao encontro do grupo espírita de estudos. Elenice vai ao teatro com Cléber. Diná é atropelada a caminho da casa de Adriana.

Quinta - Francesca observa Diná sendo levada pela ambulância. Otoniel estranha quando Joel conta que Francesca faleceu dormindo. Pilar finge surpresa ao ser informada por Iuri que Diná foi atropelada. Nicolau repara na mudança de Brigitte.

Fernando culpa Adriana pelo acidente da avó. Francesca manda recados para Joel através de Otoniel. O médico avisa a Fernando que ainda há risco de morte. Pilar diz a Tom que precisa pegar o celular de Diná. Dora e Ademir assinam os papéis do divórcio. Pilar visita Diná.

Sexta - André desafia Ademir e pergunta se o tio tem algo a ver com a decisão de Dora. Heitor doa o apartamento de Arthur para Adriana. Pedro aceita morar com Adriana e a família no apartamento que era de Arthur. Francesca instiga Rosa a vasculhar o quarto de Diná.

Rosa entrega a Iuri o celular de Diná e acredita haver alguma prova no aparelho. Iuri combina com Adriana de levar o celular de Diná para uma pessoa desbloquear. Heitor convida Bruna para sair. Otoniel flagra Mau Mau e Felipe dançando na escola de Dora.

Sábado - Felipe descobre que Mau Mau é irmão de Adriana. Elisa repreende Otoniel. Tiago avisa a Pilar que as retiradas dos sócios estão suspensas na joalheria. Camilo é forçado a dizer a Mirtes que escutou uma conversa de Laurentino e comenta que ele tem um filho.

Adriana e Rafael discutem. Carolina chama Mau Mau para conversar com Felipe. Mirtes pede explicações a Laurentino sobre o filho que ele teria. Mau Mau concorda em conversar com Otoniel.





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