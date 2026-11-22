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NOVELAS Confira os resumos das novelas da semana (23/11 a 28/11) Saiba o que vai acontecer na trama de "Lá Na Minha Terra" e nos próximos capítulos de "Por Você" e "Quem Ama Cuida"

Resumo: Lá Na Minha Terra

Globo – Faixa das 18h

Segunda - Rosenda desembarca no Rio de Janeiro, após um pouso de emergência do avião. Ismália disfarça, mas não consegue dar a maçã envenenada para a égua Cleópatra. Rosenda consegue embarcar em um ônibus para São Paulo e avisa a Almerindo, que se preocupa com a amada.

Elias se sente mal durante a reunião com Cesário e Aluísio e reclama com Lourdes. Rosenda é roubada em São Paulo e Josias fica com seu celular e seu colar. Marleide acolhe Rosenda. Celestina pressiona Josias a se certificar da morte de Cleópatra, a fim de chantagear Ismália. Rosenda ouve quando Josélia e Heraldo falam sobre Celestina.

Terça - Rosenda conta a Josélia e Heraldo que Celestina é uma mulher perigosa. Lucijane tenta se aproximar de Pastor Geison. Alice encontra uma maçã envenenada na bolsa de Ismália.

Rosenda procura Celestina e exige que a agiota perdoe a dívida da família de Marleide. Marleide agradece a Rosenda. Celestina convida Cesário para um jantar em sua casa e Aluísio estranha. Raimundo se surpreende com a inexperiência amorosa de Lina.

Quarta - Lina e Raimundo trocam declarações de amor. Cesário disfarça quando Aluísio questiona sobre Celestina. Delfina lamenta o fato de Cesário não aceitar se separar de Ismália para ficar com ela. Lucijane e Águeda simpatizam uma com a outra.

Jacinta e Cosminha se enfrentam na delegacia. Rosenda se muda para a pensão de Celestina. Damaso confronta Raimundo e Lina ao encontrar os dois juntos. Brícia repreende Damaso. Gofredo pede que Biró vigie Jacinta.

Ismália dá falta da maçã envenenada e se preocupa com Alice. Raimundo pede Lina em casamento. Ismália envenena Cleópatra. Celestina revela a Cesário que Rosenda está em sua pensão.

Quinta - Celestina chantageia Cesário, exigindo uma alta quantia para impedir seu encontro com Rosenda. Lina repreende Raimundo pela forma como lhe pediu em casamento e os dois acabam discutindo.

Almerindo pede que Lourdes vá até a pensão de Celestina a fim de encontrar Rosenda. Cesário deixa a pensão às pressas e acaba causando um acidente com Lourdes. Rosenda reconhece o marido, que foge pelas ruas de São Paulo.

Celestina tenta convencer Rosenda de que ela se confundiu. Lourdes conversa com Rosenda sobre Almerindo. Raimundo pede ajuda a Lina para salvar seu cabrito. Ismália desconfia de que Cesário tem uma amante.

Sexta - Cesário enfrenta Ismália. Tânia avisa a Cesário que Cleópatra morreu. Lourdes acolhe Rosenda em sua casa. Lina pede que Raimundo tenha calma quanto ao futuro dos dois. Elias se desespera quando Lourdes menciona o nome de Celestina.

Lourdes apoia Rosenda na procura por Severino. Celestina pressiona Cesário pelo dinheiro que pediu em troca de não revelar a verdade a Rosenda. Lourdes conta a Almerindo que Rosenda acredita ter visto Severino.

Sábado - Não haverá exibição de capítulo em função da partida final da Copa CONMEBOL Libertadores ao vivo na TV Globo.



Resumo: Por Você

Globo – Faixa das 19h

Segunda - Leandra salva um bebê engasgado e Vitor elogia sua atuação. Vanessa sonda Ítalo sobre seus irmãos. Samuca pergunta se Lucas quer ser seu pai. Leandra discute com Vanessa, que não aceita a escolha profissional da filha. Dalila, Suelen, Hanna e Josi Kéli ajudam Glorinha.

Clemente vai visitar Alírio e encontra o leito vazio e questiona Melinda. Suelen e Maike se declaram um para o outro. Glorinha e Juca vão a um encontro. Vanessa orienta Zé a se aproximar de Glorinha. Gabriel descobre que Junqueira foi solto. Bela tem um mau pressentimento em relação aos filhos de Juli. Zé aborda Glorinha.

Terça - Zé se apresenta a Glorinha como antigo amigo de Aroldo. Peixe pede ajuda a Dalila para organizar um churrasco em sua casa. Glorinha desabafa com Otto sobre Aroldo e o sensei revela que viveu um romance com Juli após o abandono do marido. Lucas e Bela conversam sobre Samuca.

Zé pede mais dinheiro a Vanessa para seguir com sua investigação sobre Aroldo. Junqueira procura Giovana. Ítalo conta a Bela sobre a aproximação de Vanessa. Bela e Gabriel se apoiam. No churrasco de Peixe, Leandra aconselha Toy a valorizar Lia. Zé consegue informações sobre Aroldo com Caveira.

Quarta - Zé conta a Vanessa que encontrou o paradeiro de Aroldo. Leandra diz a Bela que está feliz por seu namoro com Gabriel e Vanessa vê as duas juntas. Sabugo se interessa por um curso técnico no hospital e Bela promete ajudá-lo. Tom-Tom questiona Bela sobre o pai de Samuca.

Clemente sofre com a morte de Alírio e Próspero se comove com sua apatia. Maike incentiva Toy a ser sincero com Lia e a lutar por Leandra e Toy descobre que seus sentimentos pela residente são correspondidos. Glorinha participa do campeonato de judô e vê Aroldo na arquibancada.

Quinta - Glorinha fica radiante com a aparição de Aroldo. Bela questiona as motivações do pai dos filhos de Juli. Toy conta a Próspero sobre seu momento com Leandra e sua conversa com Lia. Dalva e Próspero descobrem que Clemente está passando o ponto de seu bar.

Gabriel diz a Ricardo que a volta de Aroldo pode ameaçar a guarda de Bela, embora o abandono parental pese contra ele. Juarez confronta Aroldo. Bela garante a Iara que não acredita nas intenções de Aroldo.

Sexta - Aroldo e Vanessa se encontram. Peixe e Ítalo discordam de Glorinha em relação à aproximação com Aroldo. Vanessa dispensa os serviços de Zé. Peixe discute com Vanessa. Samuca conhece um cachorro abandonado.

Próspero se preocupa com a ausência de Clemente. Leandra conversa com Lia. Aroldo se apresenta a Lucas e mostra interesse no desenvolvimento dos filhos. Dalila apoia Peixe. Kátia conta para Bela sobre a demissão de Peixe. Zé conhece Aroldo e Juarez desconfia ao ver os dois juntos.

Sábado - Sílvia e Ricardo se aproximam novamente. Bela confessa a Lucas que está preocupada com o retorno de Aroldo. Sílvia critica a ausência de Ítalo na aula de balé. Peixe pede seu antigo emprego na feira de volta a Juarez. Iara conversa com Bela sobre as tentativas de engravidar.

Melinda comenta com Próspero sobre o sofrimento de Clemente por conta de Alírio. Gabriel avisa a Vanessa sobre a liberdade de Junqueira. Pérola tem um mal-estar e Manoel se preocupa. Após ser humilhada por Vanessa novamente, Giovana se alia a Junqueira.



Resumo: Quem Ama Cuida

Globo – Faixa das 21h

Segunda - Felipe descobre que Mau Mau é irmão de Adriana. Elisa repreende Otoniel. Tiago avisa a Pilar que as retiradas dos sócios estão suspensas na joalheria. Camilo é forçado a dizer a Mirtes que escutou uma conversa de Laurentino e comenta que ele tem um filho.

Adriana e Rafael discutem. Carolina chama Mau Mau para conversar com Felipe. Mirtes pede explicações a Laurentino sobre o filho que ele teria. Mau Mau concorda em conversar com Otoniel.

Terça - Otoniel ameaça expulsar Mau Mau de casa. Mau Mau decide ir para a casa de Adriana e Elisa apoia o filho. Laurentino fica atônito com a reação de Mirtes ao revelar à mulher que é pai de Tiago. Heitor comenta com Pedro que está interessado em Bruna.

Ademir avisa a Pilar que Pedro entrou com um pedido de prestação de contas a favor de Brigitte. Brigitte diz a Nicolau que apoia o plano de vingança de Adriana. Andréa aceita jantar com Tiago.

Mirtes alerta Silvana para ficar longe de Laurentino. Pilar e Brigitte brigam. Adriana anuncia a Otoniel que chegou a hora de ter uma conversa definitiva sobre Mau Mau.

Quarta - Adriana defende Mau Mau diante de Otoniel. Mau Mau desabafa com Dafne. Susana aceita ajudar Dora, procurando documentos no escritório de Ademir que possam incriminar André. Ademir comenta com Luan que pensa em fechar o escritório. Fábia pede para Ulisses conversar com Felipe sobre o relacionamento do jovem com Mau Mau.

O médico informa a Fernando que Diná pode despertar do coma. Pedro diz a Ulisses que Brigitte não pode ser filha de Rodolfo. Dora visita Fábia. Adriana e Elenice se surpreendem quando a janela da sala de Elenice é atingida por um tiro.

Quinta - Tom surge com uma arma perto da casa de Elenice. Mau Mau conta a Dafne que irá morar com Adriana. Dora não encontra o documento que incrimina André na casa de Fábia. Elenice se nega a sair de sua casa. Ulisses consegue dinheiro de Pilar, depois de chantagear a irmã dizendo que sabe que Brigitte não é filha de Rodolfo.

Heitor avisa a Adriana que o mandado de intimação chegou para tirar Pilar do apartamento. Diante de Silvana, Nancy conta a Tiago que Laurentino é seu pai biológico. Pilar recebe uma ordem de despejo das mãos de Adriana.

Sexta - Adriana expulsa Pilar, Ingrid e Rafael do apartamento de Arthur. Nancy diz a Tiago que Laurentino está ansioso para encontrar o filho. Silvana pede ajuda a Carmita e conta sobre a paternidade de Tiago. Pilar e Ingrid ficam espantadas ao saberem que Iuri foi infiltrado na casa por Adriana.

Heitor se nega a doar parte de sua herança para Pilar. Felipe diz a Mau Mau que não tem como confiar no rapaz novamente. Pilar e Ingrid deixam o apartamento de Arthur. Ademir estranha ao flagrar Susana com a caixa de chaves do escritório. Mau Mau conta para Fernando sobre o término com Felipe.

Tiago pergunta a Silvana por que não contou que Laurentino é seu pai. O delegado afirma para Pedro e Adriana que a exumação do corpo confirmou o laudo oficial da morte de Arthur. Pedro entrega ao delegado o castiçal que pode ser idêntico ao objeto que matou Arthur.

Sábado - O delegado decide encaminhar o castiçal para exame pericial. Silvana diz a Tiago que Belmiro sempre soube que não era pai do jovem. Mau Mau deixa claro a Fernando que gosta de Felipe. Ademir descobre que Susana esteve à procura dos documentos que incriminam André.

Elisa alerta Elenice para tomar cuidado com Tom. Susana conta a André que Ademir está chantageando Dora. Adriana depõe na reabertura do processo da morte de Arthur. Otoniel sente o golpe ao ver Elisa de malas prontas para se mudar para a casa de Adriana.

André diz a Dora que os dois encontrarão uma saída para a chantagem de Ademir. Adriana provoca Pilar e pergunta se ela está pronta para se tornar suspeita da morte de Arthur.





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