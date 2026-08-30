A- A+

NOVELAS Confira os resumos das novelas da semana (31/08 a 05/09) Saiba o que vai acontecer na trama de "A Nobreza do Amor" e nos próximos capítulos de "Por Você" e "Quem Ama Cuida"

Resumo: A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h

Segunda - Alika comemora a notícia do apoio da rainha Menemi e planeja seu retorno a Batanga, enquanto Tonho se preocupa. Chinua conta a Kênia que Dumi foi encontrado com vida. Tonho revela a Caetana a verdadeira história de Alika. Carrapato se insinua para Geralda.

Omar conversa com Onildo sobre a importância do retorno de Niara e Alika a Batanga. Caetana questiona Tonho sobre seu compromisso com o povo de Barro Preto. Sebastião encontra a carta sobre Ritinha e Marta acaba descobrindo que a menina é filha de Diógenes. Akin anuncia a Dumi que Kênia foi obrigada a se casar com Pascoal.

Terça - Dumi sofre ao saber do casamento de Kênia com Pascoal. Mirinho visita as terras de Tonho e Januário desconfia. Marta confronta Diógenes sobre a paternidade de Ritinha. Teresa sente-se aflita com a proximidade do retorno de José a Batanga. Pascoal pressiona Kênia sobre possíveis notícias de Dumi.

Viriato descobre que a carta sobre Ritinha desapareceu de seus pertences. Tonho leva Bartô a armar para que acreditem nos pedidos de milagre a Veneranda. Adônis flagra Geralda com Carrapato.

Mirinho planeja prejudicar Tonho e Manoel o repreende. Marta afirma a Viriato que Ritinha precisa saber quem é seu pai. Lúcia/Alika contrata Rosa para trabalhar no ateliê. Alika teme que Tonho não seja capaz de acompanhá-la a Batanga.

Quarta - Manoel aconselha Mirinho a esquecer Lúcia/Alika, a fim de não perder Virgínia. Marta afirma que Diógenes deve reconhecer a paternidade de Ritinha. Adônis ameaça contar a Fortunato sobre a presença de Carrapato, caso Geralda não se afaste do cangaceiro. Bartô anuncia um suposto milagre de Veneranda e Viriato se irrita.

Caetana conversa com Dona Menina sobre Tonho e Alika. Dumi tenta encontrar Kênia e Akin acalma o amigo. Binta leva um representante francês a Batanga e Jendal se surpreende. Onildo e Niara se beijam. Viriato encontra Carrapato. Mirinho contrata um capanga para atentar contra a vida de Tonho.

Quinta - Mirinho explica ao capanga como encontrar Tonho. Onildo afirma que irá esperar por Niara e se declara para a rainha. A pedido de Marta, Diógenes passa a dormir no quarto de hóspedes. Kênia planeja usar os ingleses para afastar Binta de seu caminho. Marta repreende o comportamento de Virgínia, que se sente mal. Fuad exige que Salma se afaste de Omar.

Bartô comenta com Dôra que entrará em contato com o bispo para santificar Veneranda. Januário disfarça quando Ana Maria lhe pergunta sobre o amor. Dumi recebe uma carta de Kênia. Jendal pressiona Campbell a revisitar seus acordos. Kênia insinua a Campbell que Jendal e Binta estão se aproximando dos franceses. Tonho é alvo de uma tocaia.

Sexta - Tonho imobiliza o capanga e exige saber quem o contratou para tirar sua vida. Fátima finge passar mal quando Salma fala de Omar. Viriato e Adônis se irritam com Geralda por abrigar Carrapato e Montanha em sua pensão. Tonho denuncia a Casemiro que Mirinho contratou um matador contra ele e Graça e Caetana se apavoram.

Diógenes avisa a Virgínia que precisará reconhecer a paternidade de Ritinha para que Marta o perdoe. Graça suborna o matador para livrar Mirinho da acusação. Casemiro passa mal e Tonho e Ana Maria o levam até Onildo. Casemiro encara Mirinho e afirma que o mandante do atentado contra Tonho deverá ser preso.

Sábado - Mirinho decide ir até o engenho e Graça conforta o filho afirmando que se livrou do capanga. Alika descobre que Tonho sofreu um atentado. Belmira revela toda a verdade sobre Ritinha a Marta. Tonho e Casemiro descobrem que o matador fugiu e desconfiam. Fortunato garante que encontrará o capanga.

Tonho confronta Mirinho. Bourgade seduz Jendal, que pretende fechar negócio com os franceses a despeito da retaliação de Campbell. Fortunato comenta com Manoel que acredita que foi Mirinho quem mandou matar Tonho. Tonho e Caetana pedem para deixar o engenho e Casemiro anuncia que quem deve sair de casa é Mirinho.



Resumo: Por Você

Globo – Faixa das 19h

Segunda - Vanessa faz um acordo com Junqueira. Iara sugere que Bela se aproxime de Lucas. Peixe convida Suelen para sair e Dalila sente ciúmes. Ricardo comenta com Bela que acredita que Gabriel ainda tem sentimentos por ela.

Leandra deixa Gabriel na casa de acolhimento onde estão os filhos de Juli. Carmela agradece a Bela por salvar sua vida e a de seu bebê. Toy contrata Maike para trabalhar em sua barraca na feira. LP agride Peixe, que decide fugir da casa de acolhimento com os irmãos.

Leandra se sente frustrada com Vitor. Vanessa usa Leandra para armar um jantar com Gabriel. O advogado anuncia a Bela que ela ganhou a guarda provisória. Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca se preparam para fugir da casa de acolhimento.

Terça - Peixe e seus irmãos conseguem distrair Vera e fugir da casa de acolhimento. Juarez sofre um acidente e se culpa ao lembrar de Juli. Bela se desespera ao descobrir a fuga das crianças e pede ajuda a Gabriel para encontrá-los. Peixe e seus irmãos tentam voltar para a casa onde moravam com Juli e descobrem que o imóvel tem outro morador.

Vanessa se revolta ao saber por Leandra que Gabriel está ajudando Bela a encontrar os filhos de Juli. Iara desconfia da cobrança de Zé a Juarez. Bela e Juarez se dividem para procurar pelas crianças. Peixe, Ítalo, Glorinha e Samuca têm suas mochilas furtadas e se abrigam embaixo de um viaduto.

Quarta - Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca sofrem debaixo do viaduto. Juarez se culpa pelo sumiço dos filhos de Juli e Bela o apoia. Ítalo aproveita a distração de Peixe e envia uma foto de sua localização para Bela. Bela encontra as crianças e anuncia que conseguiu a guarda provisória dos irmãos. Bela pede uma nova chance a Peixe.

Pérola desmaia e Iracema chama Vanessa. Pérola fica em observação no hospital. Leandra se preocupa com a sobrecarga de Vitor. Vanessa afirma a Gabriel que não desistirá de seu amor. Juarez oferece um emprego a Peixe. Gabriel anuncia que foram encontradas as imagens do carro responsável pelo acidente que vitimou Juli e Juarez se desespera.

Quinta - Gabriel explica que não é possível reconhecer o motorista através das imagens. Pérola diz a Ricardo que manterá seu estado de saúde em segredo. Leandra chega para acompanhar a avó no hospital. Bela agradece o apoio de Gabriel. Vanessa provoca Bela ao lhe mandar flores em nome do Hospital Luz.

Juarez pensa em se entregar à polícia pelo acidente com Juli, mas acaba desistindo na frente da delegacia. Bela se aproxima cada vez mais das crianças. Clemente percebe que Toy não trabalha mais com Próspero e aborda o rapaz. Dalila, Suelen e Bezão notam o clima entre Lucas e Bela.

Ricardo descobre o diagnóstico recebido por Pérola e confronta a decisão da empresária de não se tratar. Próspero conclui que Toy vendeu suas massas de pastéis para Clemente. Zé desconfia quando Juarez pergunta sobre o carro envolvido no acidente. Bela ameaça processar Vanessa por difamação.

Sexta - Vanessa cede à ameaça de Bela e faz uma retratação pública em nome do hospital. A herdeira diz a Giovana que Bela ainda irá sofrer uma dor como a dela. Lucas e Sabugo tentam conter os danos do telhado da escola.

Vanessa sonda Ricardo sobre a saúde de Pérola. Toy confessa a Maike que está apaixonado por uma médica do hospital. Ítalo afirma a Glorinha que não voltará para o judô. Ítalo se encanta ao ver Hanna dançando. Sílvia pede que Hanna a ajude na recepção da escola de dança.

Leandra se decepciona com Vitor. Maike serve um pastel a Leandra, que esquece seu cartão na máquina da barraca. Toy vibra ao descobrir o nome de sua amada. Sílvia e Vanessa se reencontram. Ítalo sofre um acidente na escola.

Sábado - Ítalo machuca o braço e Lucas, Peixe e Glorinha o levam até o Hospital Luz. Vitor questiona Leandra sobre o namoro dos dois. Peixe conversa com Gabriel. Gabriel flagra Lucas e Bela juntos e Vanessa observa a reação do ex-marido. Bela adverte Peixe sobre Vanessa. Iara se frustra com a falta de reação de Juarez às suas investidas.

Bela participa de sua primeira reunião de responsáveis na escola das crianças. Vanessa comenta com Sílvia que Lucas pode ajudá-la a afastar Gabriel de Bela. Gabriel diz a Ricardo que pedirá o divórcio a Vanessa. Toy decide se declarar para Leandra, quando vê Vitor beijar a médica. Zé chantageia Juarez.



Resumo: Quem Ama Cuida

Globo – Faixa das 21h

Segunda - Nancy aceita ajudar Adriana. Carla resolve disponibilizar para Pedro um arquivo que guardou de Dalto. Dora comenta com André que receia que Ademir descubra o relacionamento dos dois. Joel comenta emocionado para Nancy que sentiu a presença da mãe, Francesca.

Nancy deixa claro a Mirtes que não vai desistir de Camilo. Pilar aceita a volta de Brigitte para casa, a pedido de Ingrid e Rafael, sob algumas condições. Nicolau pede desculpas a Lyris.

Pilar nota que Iuri está diferente. Pilar vai até a casa de Fábia pedir para Brigitte voltar para casa, mas a filha não aceita. Elisa se sente mal. Adriana e Pedro comemoram quando Lyris os avisa que Ulisses decidiu vender sua parte da joalheria.

Terça - Adriana, Pedro, Lyris e Nancy conversam sobre os próximos passos para a compra da parte de Ulisses da joalheria. Elisa confessa a Mau Mau que não tem ido ao médico. Rosa comenta com Iuri sobre seu medo de não dar certo o plano de Adriana.

Enéas fica sabendo por Otoniel que Elisa tem fibromialgia. Diná fala mal de Francesca para os funcionários. Pilar fica furiosa ao flagrar Ingrid no quarto de Iuri. Iuri comenta com Lyris sobre seu receio de perder o emprego.

Pilar diz a Ingrid que vai demitir Iuri. Bruna reage quando Pedro lhe diz que não foi feliz com ela. Adriana pergunta a Bruna se foi ela quem ameaçou matar Pedro na época em que ela estava na cadeia.

Quarta - Cléber afasta Bruna de seu escritório. Nancy fecha negócio com Ulisses. Ulisses e Lyris trocam elogios e acabam se beijando. Ingrid orienta Iuri a justificar o que houve entre eles para Pilar. Otoniel pensa no que pode ter ficado mal resolvido para Francesca em vida.

Nancy gosta da aproximação de Camilo.

Pilar não demite Iuri, mas ordena que ele fique longe de Ingrid. Carmita critica Bruna por ainda não ter assinado o divórcio. Suely fica surpresa quando Ademir a procura para pedir perdão e propor reconciliação. Mau Mau fica triste ao ver Felipe acompanhado. Pedro celebra com Adriana a possibilidade de inocentá-la no caso de Arthur.

Quinta - Pedro e Adriana acreditam que encontrarão provas da inocência da fisioterapeuta. Ademir pega a gravata que encontrou no sofá da casa de Dora. Pilar exige que Iuri faça um desfile íntimo para ela. Rosa comenta com Edvaldo e Tilde sobre o estado de Diná. Tiago convida Bruna para jantar.

Diná visita o túmulo de Francesca e lhe pede desculpas, observada por Otoniel. Ingrid incentiva Brigitte a descobrir o que houve entre Pilar e seu pai. Adriana pergunta a Edvaldo se ele sabe como Diná entrou na vida de Arthur. Adélia avisa a Pedro que a casa foi assaltada e que perdeu os pertences de Dalto, o perito do caso de Adriana.

Sexta - Pedro acredita que a pessoa que assaltou a casa de Adélia teve a intenção de roubar os materiais de Dalto. Adriana pede a Edvaldo para descobrir o motivo pelo qual Arthur convidou Diná para trabalhar em sua casa.

Mirtes observa Laurentino com Silvana. Ingrid tranquiliza Pilar dizendo que Iuri foi apenas uma diversão. Brigitte pede ajuda a Ingrid para voltar para casa. Adriana fica desesperada ao saber por Pedro do roubo dos pertences de Dalto.

Diná flagra Edvaldo em seu quarto. Dora procura Pedro para dizer que acredita na inocência de Adriana e que foi omissa na época do julgamento. Adriana surpreende Dora, afirmando estar pronta para ouvir o pedido de perdão da moça.

Sábado - Adriana aceita as desculpas de Dora. Diná ameaça Edvaldo. Pedro alerta Dora sobre Ademir, afirmando que o pai pode usar seu conhecimento para prolongar o divórcio litigioso. Mau Mau e Elisa são solidários com Dafne ao ouvirem a jovem reclamar de Tom.

Diná sente medo de perder o emprego quando Pilar descobre por Edvaldo que a funcionária roubou o anel de Arthur. Adriana dá alta para César e recusa o convite do médico para trabalhar em sua clínica. Bia comenta com Bruna que César pode estar encantado por Brigitte. Lyris conta a Nancy que ficou mexida com o beijo que deu em Ulisses.

Iuri diz a Lyris que ainda não contou a Adriana sobre seu envolvimento com Ingrid. Nicolau descobre que Iuri é segurança de Pilar. Pilar demonstra interesse por Tom durante um serviço dele em sua casa. Adriana avisa a Mau Mau que fará Ademir flagrar Dora com André.



Veja também