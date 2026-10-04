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NOVELAS Confira os resumos das novelas da semana (05/10 a 10/10) Saiba o que vai acontecer na trama de "A Nobreza do Amor" e nos próximos capítulos de "Por Você" e "Quem Ama Cuida"

Resumo: A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h

Segunda - Tem início a festa de Cosme e Damião em Barro Preto. Ana Maria felicita Mundica por seu trabalho no ateliê. Fuad se aproxima de Belmira. Miguel lamenta sua prisão e Adônis o conforta. Januário se declara para Ana Maria e os dois se beijam.

Rosa se apresenta para Manoel. Geralda questiona Fortunato sobre Maria Helena. Viriato provoca Bartô sobre suas armações em relação a Veneranda. Dona Menina tem um mau pressentimento. Virgínia chega com Jendal a Barro Preto.

Terça - Jendal anuncia, na frente de todos, que Alika é sua esposa legítima. Alika e Niara fogem de Jendal, com a ajuda de Tonho. Teresa agride Virgínia e Onildo a apoia. Todos comentam sobre as verdadeiras identidades de Alika e Niara. Omar, Tonho, Alika e Niara chegam a um esconderijo seguro. Jendal se revolta com a fuga da princesa.

Mirinho repreende a atitude de Virgínia contra Alika. Jendal suborna Fortunato para falar com Mirinho. Marta presta solidariedade a Teresa. Campbell e Binta firmam um acordo à revelia de Jendal. José retorna a Batanga e informa a Akin e Ladisa que Menemi e Kofí estão ao lado dos rebeldes. Alika planeja sequestrar Jendal.

Quarta - Alika pensa em como localizar Jendal. Mirinho se coloca à disposição de Jendal. Diógenes repreende Virgínia por ter denunciado Alika e Niara a Jendal. Marta se solidariza com Teresa e Onildo. Tonho sugere que Alika e Niara retornem para Batanga enquanto Jendal está no Brasil.

Fortunato, Adônis, Jendal e Mirinho fazem uma varredura pelas terras do engenho atrás de Tonho, Alika, Niara e Omar. Jendal exige que Fortunato feche as saídas de Barro Preto. Onildo e Tonho recolhem pertences e documentos para a fuga de Alika, Niara e Omar. José/Zambi prepara o resgate de Dumi e Kênia. Alika descobre o registro de uma árvore sagrada de Batanga em uma gruta de Barro Preto.

Quinta - Alika desconfia de que Tonho possa ser descendente do rei Shaka. Tonho entrega os documentos para a fuga de Alika, Niara e Omar. Guaraci chega para trabalhar no engenho e Graça implica com a moça. Fortunato monta guarda nas saídas de Barro Preto e Tonho aconselha Alika e os demais a adiarem a fuga.

Onildo afirma a Sebastião que não é mais seu amigo. Jendal interroga Teresa sobre José/Zambi e pressiona Caetana para descobrir o paradeiro de Tonho. Tonho propõe um caminho alternativo para deixar Barro Preto e Omar e Alika aceitam. Liderados por José/Zambi, Akin e Ladisa, os rebeldes de Batanga libertam Dumi e Kênia.

Sexta - Kênia afirma a Akin, Ladisa e Dumi que agora tem uma nova família. Dumi e Kênia se amam. Sebastião sofre as consequências de sua delação na pensão de Geralda. Jendal garante a Mirinho e sua família que se vingará de Alika. Mirinho tem um surto de raiva e confessa a Virgínia que nunca a amou.

Graça aconselha Virgínia a não confrontar Mirinho. Pascoal e Binta descobrem que os rebeldes libertaram Kênia e Dumi. Omar confidencia a Tonho que não fugirá sem atacar Jendal. Binta ordena que toda a população de Batanga integre seu exército e Chinua alerta Akin, Dumi, Ladisa e Kênia. Omar ameaça Jendal.

Sábado - Omar atinge Jendal e Tonho impede o turco antes do golpe fatal. Jendal ordena que seus guardas persigam Omar e Tonho, que conseguem fugir. Onildo é convocado para ajudar Jendal. Alika se irrita com a atitude impulsiva de Omar e afirma que o amigo estragou a fuga de todos.

José/Zambi, Dumi e Kênia festejam os ganhos do movimento junto aos rebeldes de Batanga. Pascoal prende Zuri e Gamba tenta tranquilizá-la. Mirinho explica a Manoel seu plano de salvar Alika de Jendal e fugir com ela. Salma pede notícias de Omar e seus amigos a Ana Maria. Severino diz a Mirinho que descobriu o esconderijo de Alika e Tonho.



Resumo: Por Você

Globo – Faixa das 19h

Segunda - Lucas é agredido e ameaçado e Juarez o socorre. Suelen fica confusa com seus sentimentos por Maike. Bela cuida de Lucas. Vitor é elogiado por Ricardo. Pérola sai com Manoel. Leandra convida Toy para acompanhá-la a um evento.

Vanessa entrega a Giovana uma lista de demissão de funcionários do hospital. Vitor se automedica e falha diante de Ricardo durante um procedimento médico. Bela ajuda Vitor. Bela se revolta com a demissão em massa de funcionários do hospital e se demite diante de Vanessa.

Terça - Bela se sente atordoada após pedir demissão do hospital e pede ajuda a Gabriel. Gabriel alerta Junqueira sobre as demissões encomendadas por Vanessa e afirma que a saída de Bela pode ser prejudicial para a imagem do hospital. Toy vibra com a aproximação de Leandra.

Junqueira exige que Vanessa readmita Bela. Vitor confessa sobre o uso de medicamentos a Ricardo e o cardiologista o faz prometer parar com a automedicação. Hanna torce o pé ao tentar aprender golpes de judô com Glorinha.

Vanessa pede a Bela que desista do pedido de demissão, mas a obstetra impõe a condição de que a herdeira reveja as demissões em massa. Chega o dia da cerimônia de renovação de votos de Iara e Juarez. Peixe anuncia que ele e Dalila estão namorando.

Quarta - Todos celebram o namoro de Peixe e Dalila. Vanessa comenta com Junqueira sobre seus planos de armar para que Bela seja demitida. Dalila chama Suelen para uma conversa e explica sua relação com Peixe e as duas fazem as pazes. Vanessa anuncia a readmissão de parte da equipe do hospital e Dalva se irrita.

Gabriel tenta se aproximar de Bela. Próspero oferece um emprego a Dalva. Glorinha convida Hanna para ir à casa de Bela. Margô faz aula de balé na academia de dança de Sílvia. Pérola e Manoel se emocionam ao falar de seus filhos. Sílvia descobre que Hanna está na casa de Bela e vai com Vanessa buscar a filha. Bela flagra Vanessa em seu quarto.

Quinta - Bela conduz Vanessa e Sílvia para fora de sua casa e pede que Lia não permita mais a entrada de estranhos. Na mansão de Pérola, Leandra e Manoel conversam entrosados e ela os admira. Sílvia repreende Hanna por se aproximar de Glorinha. Iara e Juarez aproveitam sua nova lua-de-mel.

Gabriel aconselha Peixe. Samuca sente saudades de Juli e Bela o anima, preparando a fantasia do dia da roupa maluca na escola. Giovana revela a Guto que o salvou da lista de demissão de Vanessa. Junqueira humilha Leandra na frente de outros funcionários.

Na feira, Maike se distrai com Suelen, deixa os pastéis queimarem e Toy chama sua atenção. Maike pede demissão da barraca de pastéis. Gabriel vai tirar satisfações com Junqueira sobre seu comportamento com Leandra e o agride.

Sexta - Guto e Vanessa interceptam a briga de Gabriel e Junqueira. Leandra diz a Vitor que registrou uma queixa contra Junqueira no compliance e se desespera ao saber da briga do pai com o empresário. Juarez sofre pensando no novo relacionamento entre Peixe e Dalila por temer a reação do menino caso um dia descubra a verdade sobre o acidente de Juli.

Bela e Samuca têm uma consulta com a neuropediatra Daniela. Suelen acolhe Maike após o desentendimento com Toy e ele dá um beijo no rosto da jovem. Melinda conta a Próspero que Orestes vai ter que se afastar por alguns dias da palhaçaria e ela vai precisar de ajuda no hospital. Iara sonda Juarez sobre Zé.

Bela conversa com Lucas sobre a consulta com Daniela e os desafios da maternidade. Pérola inicia o tratamento de sua doença e se surpreende ao encontrar Manoel. Nair se nega a ser atendida por Bela no hospital.

Sábado - Bela acusa Nair de racismo e chama a polícia. Manoel revela que também sofre de doença renal e faz diálise há algum tempo. Gabriel, Guto, Nelma e Kátia apoiam a decisão de Bela de denunciar Nair. Vitor acolhe Bela. Vanessa questiona a atitude de Bela de chamar a polícia no hospital e Giovana confronta a chefe.

Glorinha marca um lanche com amigas da escola e elas furam sem avisá-la. Leandra e Toy se aproximam. Próspero se voluntaria para atuar ao lado de Melinda no hospital. Bela conta aos filhos de Juli sobre o ocorrido no hospital e os irmãos e Lucas a apoiam. Glorinha e Hanna desabafam sobre suas amizades. Margô percebe um nódulo em seu corpo. Lucas consola Bela. Vitor pede Leandra em casamento.



Resumo: Quem Ama Cuida

Globo – Faixa das 21h

Segunda - Ingrid estranha a animação de Pilar com o jantar de noivado de Rafael. Otoniel aconselha César a continuar na busca pela verdade sobre o que aconteceu a seu pai. Pedro avisa a André e Cléber que se encontrará no escritório com a pessoa misteriosa. Pedro fica incrédulo ao abrir a porta do escritório e se deparar com Heitor Brandão.

Heitor afirma a Pedro que deseja descobrir a verdade sobre a morte de Arthur. Pilar avisa a Diná que investigou a vida de Andréa. Rosa mostra a Joel o caderno de receitas de Francesca. Fernando faz insinuações sobre Mau Mau a Felipe. Rosa libera a entrada de Adriana, Nancy e Lyris na casa de Pilar. Silvana acolhe Andréa.

A entrada repentina de Adriana na casa de Pilar, em defesa de Joel, surpreende a todos. Heitor pede a Pedro que não conte a ninguém que está vivo. Pilar expulsa todos de sua casa. Ulisses e Lyris se beijam. Rafael confronta Pilar. Francesca assusta Pilar. Andréa entrega o anel de noivado a Rafael e afirma que os dois precisam de um tempo. Pedro revela a Adriana que Heitor está vivo.

Terça - Adriana fica surpresa ao saber que Heitor está vivo. Heitor observa Pilar sem ser visto. Silvana pensa na possibilidade de arrumar um emprego para Andréa na joalheria. Andréa pede desculpas a Joel. Adriana conta a Otoniel que Heitor está vivo, como Francesca havia afirmado.

Diná finge não reconhecer Denerval. Fábia gosta do interesse de Ademir por ela. Mau Mau não revela a Felipe que é irmão de Adriana. Ulisses manda Patrick ficar longe de Carolina. Edvaldo nota que falta um castiçal da casa de Arthur. Pedro apresenta Heitor a Adriana.

Quarta - Adriana é rude com Heitor, que prefere se afastar. Nicolau marca um café com Iuri e Lyris, a fim de descobrir o que os dois escondem. Silvana e Tiago convencem Adriana a apoiar a contratação de Andréa para trabalhar na joalheria. Rafael pede ajuda a Joel para reatar com Andréa.

Pilar é avisada por Ademir que Pedro tem boas chances de inocentar Adriana. Fernando revela a Mau Mau que gosta do rapaz e lhe pede uma chance. Otoniel flagra Elisa e Enéas se beijando. Pedro e Adriana comemoram o parecer do Ministério Público favorável à revisão criminal do processo da morte de Arthur.

Quinta - Pedro avisa a Adriana que ela não precisará estar presente no novo julgamento. Otoniel diz a Enéas que está decepcionado com o amigo. Adriana conta a Mau Mau que Heitor está vivo. Pilar avisa a Ademir que vai às últimas consequências para impedir que Adriana seja inocentada.

Silvana deixa claro à família Brandão que, caso Adriana seja inocentada, eles passam a ser suspeitos da morte de Arthur. Ingrid incentiva Andréa a procurar Rafael. Rosa sente falta do caderno de receitas de Francesca, sem saber que está com Joel. Heitor pede a Pedro que promova uma nova conversa com Adriana. Pilar afirma a Tom que eles precisam se unir contra Pedro.

Sexta - Pilar explica seu plano a Tom. Ingrid acolhe Rafael. Iuri decide se afastar de Ingrid, a fim de ajudar Adriana em seu plano. Pedro diz a André que a inocência de Adriana depende de sua atuação. Rosa procura Joel para perguntar sobre o caderno de receitas e descobre que ele é filho de Francesca. Otoniel e Elisa se desentendem.

Rosa estranha o incômodo de Diná quando o assunto é Francesca. Adriana pensa em ir à cidade de Diná para desvendar o passado da governanta. Tom avisa a Pilar que os homens que irão ajudá-lo no serviço encomendado por ela já estão prontos para agir.

Sábado - Pilar ordena que Tom não falhe em sua missão. Joel percebe que Diná sentia inveja de Francesca ao conversar com ela sobre sua mãe. Otoniel se nega a conversar com Enéas. Mau Mau recebe flores de Fernando. Elenice se desespera ao perceber que Tom a trancou em casa.

André aceita investigar o passado de Diná, a pedido de Pedro. Tom avisa a Pilar que instalou um rastreador no carro de Pedro. Iuri percebe que Pilar pode estar tramando algo e conta a Adriana. Elenice se recusa a ir à delegacia com Dafne para denunciar Tom. Tom e seus comparsas seguem o carro de Pedro.



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