A- A+

BBB 24 Reta final no BBB 24 causa confusão em Isabelle e sister pede para conversar com Giovanna Na manhã desta sexta-feira (5), a Cunhã desabafou com Davi no Quarto Fada sobre precisar conversar com a mineira sobre a possibilidade de votar nela

Com o afunilamento das relações nesta reta final de Big Brother Brasil 24, Isabelle está confusa em relação aos votos dos outros participantes do programa. Na manhã desta sexta-feira (5), a sister desabafou com Davi no Quarto Fada que precisa conversar com Giovanna sobre a possibilidade de votar nela.



"Isabelle, acho que todo mundo aqui é maduro o suficiente pra entender isso. Se você tem essa fragilidade, tem que entender que todo mundo é maduro para entender que é um jogo. Tem que ter um compromisso consigo própria", Davi aconselhou sua amiga.



"Isso, um compromisso comigo. Que lá na frente eu tenho que pensar em mim", disse Isabelle.



"Exato, chegou numa etapa que o jogo apertou pra todos", comentou o baiano.

A manauara entende como prioridade o Top 3 de cada participante, com apenas sete competidores restantes na casa, a Cunhã ver necessário estabelecer uma última conversa com Giovanna sobre prioridades e escolhas na reta final do BBB 24.



''Eu pensei muitas coisas nessa reta final, eu estou muito muito feliz de estar aqui, de verdade. Só que ao mesmo tempo com um nível de nuances, sensações de emoções, sabe?'', confessou Isabelle para a mineira.



A sister continuou e pediu para conversar com Giovanna após a Prova do Anjo: "Eu queria muito conversar com você sobre isso, de verdade. Se você tiver um tempinho para conversar, não é sobre neura, não é sobre nada".



"Todo o tempo do mundo. Seja o que for, estou sempre aqui para conversar com você", disse a nutricionista.

Veja também

FAMOSOS MC Bin Laden, que anunciou troca de nome, já foi barrado 3 vezes de entrar nos EUA; entenda