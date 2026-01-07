A- A+

Famosos Retiro dos Artistas celebra sucesso de vaquinha de Natal e se prepara para produzir podcast em 2026 Ano começa com instalação de energia solar e obras em estúdio, pátio e teatro

O ano de 2026 começou esperançoso no Retiro dos Artistas, instituição que acolhe artistas idosos no Rio de Janeiro. A começar porque o Natal foi recheado: os pedidos dos residentes, postados no Instagram, foram quase todos atendidos — exceto um apartamento na avenida Atlântica desejado por um dos moradores, em tom de brincadeira, claro.



Segundo a diretora Cida Cabral, "chegou o Kindle do Jaime (o ator Jaime Leibovitch), duas máquinas de costura para o Beiçola (o ator Marcos Oliveira, famoso pelo papel em "A grande família, da TV Globo).

— O (músico) Pedro Paulo Castro Neves ganhou várias air-fryer. Colocamos até uma no nosso refetório — conta Cida em conversa com O Globo. — O (pianista) Mauro Continentino recebeu o ar-condicionado, usado, mas em boas condições.

A campanha mobilizou tanto os seguidores a ponto de eles sugerirem, segundo Cida, uma "vaquinha" virtual para arrecadar dinheiro para financiar os presentes que faltassem. Com a iniciativa e colaboração, foram comprados o celular pedido pelo músico Luiz Felipe Amado e o microondas da figurinista Suzi Soledad. Ainda deu para incrementar as ceias de Natal e Ano-novo.





Obras a todo vapor

As boas energias do fim de 2025 estão reverberando em 2026, segundo Cida. Não faltam obras nesses primeiros meses do ano, previstas para terminarem até abril. O teatro e o pátio da instituição estão sendo revitalizados com apoio do Sesc; e o tão sonhado sistema de energia solar começa a ser instalado nesta semana. A Netflix também está se responsabilizando pelas obras de um estúdio de dublagem dentro do Retiro.

—Vamos fazer várias coisas ali, inclusive estrear o podcast "Vozes do Retiro". Graças a Deus, as pessoas têm voltado os olhos para a importância dessa instituição de caráter unico, que acolhe artistas do Brasil inteiro — diz a diretora.

Mas algo diminuiu neste ano que passou: a doação de itens feita por artistas em atividade para o brechó que funciona por lá. As vendas das peças são essenciais para a manutenção das despesas das casas e uma roupa de uma pessoa famosa faz toda a diferença.

—Nesse fim de ano, sentimos uma queda nas doações vinda de artistas. O brechó é um setor que nos ajuda ao longo do ano inteiro. Aceitamos itens de qualquer pessoa, mas, quando falamos que uma roupa é do "artista tal", a venda acontece muito mais rápido.

Veja também