Retiro dos Artistas mostra detalhes de novas casas doadas por Marieta Severo: "Gesto tão generoso"
Instituição receberá novos moradores, que se instalarão em imóveis montados a partir de ajuda realizada pela atriz no local
As duas casas doadas por Marieta Severo ao Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, já estão totalmente prontas e prestes a receber novos moradores. A diretora da instituição, Cida Cabral, mostrou nas redes sociais os detalhes de cada imóvel antes da chegada dos residentes e agradeceu a ajuda da atriz.
"Nossa gratidão por esse gesto tão generoso, que se transforma em acolhimento e dignidade para quem vai viver aqui", afirmou.
"Essas duas casinhas foram doadas por Marieta Severo. Um gesto que se transformou em cuidado, acolhimento e futuro", ressaltou a instituição por meio de publicação nas redes sociais.
"Ao longo dos últimos meses, mostramos cada etapa da obra. Agora, chegamos às finalizações. Os últimos detalhes. A preparação para receber os artistas que vão morar aqui. Nossa gratidão é imensa."
O que é o Retiro dos Artistas?
Situado em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o Retiro dos Artistas tem sido o lar de idosos famosos há muitos anos. Grandes nomes da TV brasileira, como Cláudio Corrêa e Castro e Paulo César Pereio, moraram lá no fim de suas vidas. O lugar atualmente possui uma estrutura com refeitório, teatro, biblioteca, piscina, salão de beleza, capela e centro de fisioterapia para os residentes e moradores do entorno.
O Retiro foi fundado em 1918 para apoiar profissionais do entretenimento em situação de vulnerabilidade. O espaço de 15 mil metros quadrados foi doado pelo jornalista e empresário tcheco Frederico Figner, pioneiro da indústria fonográfica no Brasil. A instituição conta com 43 moradores e depende de doações e trabalho voluntário.
Recentemente, a atriz Marieta Severo doou todo o material para a construção de três novas casas no local. Alanis Guillen e Emilio Dantas pintaram quadros para uma exposição leiloada cuja renda foi revertida para o Retiro. O músico Roberto Menescal também leiloou um show e uma guitarra em prol da instituição.