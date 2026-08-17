Retiro dos Artistas organiza bazar com chapéus e roupas de Jô Soares

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Quatro anos depois da morte de Jô Soares, o Retiro dos Artistas organiza um bazar com itens que pertenceram ao humorista e apresentador. Chapéus, roupas, cintos, quadros e outros tipos de peças começam a ser vendidos, presencialmente, a partir de quarta-feira (19).

"Atendendo aos pedidos de vocês: chegou o momento! A partir desta quarta-feira, 19/08, o nosso Bazar do Brechó do Retiro dos Artistas começa a venda de itens que pertenceram ao nosso querido Jô Soares e que foram doados com muito carinho em prol do Retiro", diz o post de anúncio nas redes sociais.

O post avisa também que "são itens limitados, mas cada peça carrega um pouquinho da história e do estilo do nosso brilhante Jô".

O endereço do Bazar do Brechó do Retiro dos Artistas é Rua Retiro dos Artistas, 571, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

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