A- A+

Famosos Retiro dos Artistas se prepara para entregar casas doadas por Marieta Severo; veja vídeo Novos moradores chegam nos próximos dias às duas novas habitações

As duas casas doadas por Marieta Severo ao Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, já estão prontas e prestes a receber a receber novos moradores. A diretora da instituição, Cida Cabral, mostrou nas redes sociais os últimos preparativos antes da chegada dos residentes: a compra de itens de decoração da casa, como peças para banheiro e outros cômodos.

"Essas duas casinhas foram doadas por Marieta Severo ao Retiro dos Artistas e hoje estão na reta final da reforma. Um gesto que se transformou em cuidado, acolhimento e futuro", diz a legenda do vídeo.



"Ao longo dos últimos meses, mostramos cada etapa da obra. Agora, chegamos às finalizações. Os últimos detalhes. A preparação para receber os artistas que vão morar aqui. Essa história vai ser contada em partes, ao longo da semana e do mês. Um convite para você acompanhar de perto cada etapa dessa fase tão especial. Essas são duas das sete casas já doadas por Marieta Severo ao Retiro dos Artistas. Nossa gratidão é imensa."



Segundo Cida, já nesta semana, a partir de quinta-feira, chega o primeiro morador. Na semana seguinte, o segundo. A ideia é que, depois, Marieta visite a casa e os artistas que moram nela para celebrar a nova fase na vida deles.

Veja também