Cinema Retorno de ator ao papel de Batman após 30 anos é destaque de trailer inédito de "The Flash" Prévia repleta de novidades foi divulgada no intervalo do Super Bowl no último domingo (12)

A Warner Bros. divulgou prévia inédita do filme "The Flash" no intervalo do Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, no último domingo (12). Entre as novidades, estão as primeiras imagens do ator Michael Keaton de volta ao papel de Batman. Confira:

Keaton vestiu o manto do Homem-Morcego pela primeira vez em 1987, na adaptação do herói aos cinemas pelos olhos do diretor Tim Burton. O papel foi reprisado na sequência “Batman: O Retorno”, que completou 30 anos em 2022.

O veterano, no entanto, não é o único Batman visto no trailer. A prévia também confirmou o retorno de Ben Affleck ao papel, reprisando a encarnação do herói vista em “Liga da Justiça”.

Atualmente, Robert Pattinson é quem veste a capa na franquia comandada pelo diretor Matt Reeves, mas uma nova versão do herói deve ser vista nos próximos anos, como antecipado pelo diretor James Gunn, atual chefe criativo da DC.

Ezra Miller em dobro

Mesmo com as polêmicas e problemas com a justiça, Ezra Miller interpreta não apenas uma, mas duas versões do protagonista Barry Allen no longa, que deve envolver viagens no tempo e universos alternativos.

Dirigido por Andy Muschietti ("It: A Coisa"), "The Flash" tem previsão de estréia para 16 de junho.

