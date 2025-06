A- A+

STREAMING Retorno de "DNA do crime" e estreia de "Chespirito": as estreias do streaming de 2 a 8/6 Bastidores de 'O poderoso chefão' e tentativa de golpe militar em 1961 são temas de novas séries no streaming

Os apaixonados por cinema e séries poderão conhecer um pouco mais dos bastidores de duas produções clássicas: "O poderoso chefão" e "Chaves". As histórias são pontos de partida para as séries "A oferta" e "Chespirito: Sem querer querendo". Conheça as estreias da semana no streaming.

‘DNA do crime’ (Netflix, a partir de 4/6)

Com direção geral de Heitor Dhalia, cocriador da série ao lado de Bernardo Barcellos e Leo Levis, “DNA do crime” retorna para sua segunda temporada naquele clima tradicional de “tiro, porrada e bomba”, com muita trama investigativa e adrenalina.







Inspirada em crimes reais, a série de ação policial da Netflix conta com os retornos de Rômulo Braga, Maeve Jinkings e Pedro Caetano na pele dos policiais federais Benício, Suellen e Rossi, respectivamente. Após a prisão do criminoso Sem Alma, personagem de Thomás Aquino, o trio agora busca acabar com o resto da quadrilha Fantasma, tendo como alvo principal o temido Isaac, interpretado por Alex Nader.



Ao mesmo tempo, os agentes precisam lidar com questões pessoais. Enquanto Suellen busca provar suas habilidades de liderança, Benício entra em crise com a perda de um amigo. Lançada em novembro de 2023, a primeira temporada da produção se tornou um hit instantâneo, chegando à primeira posição no top 10 global e Brasil da companhia de streaming. Ao todo, a série ficou entre as produções mais assistidas em 71 países do mundo.

‘A oferta’ (Globoplay, a partir de 5/6)

Como se faz a construção de um clássico? É o que pretende responder “A oferta”, série sobre os desafios, as negociações e os momentos marcantes enfrentados durante a produção de “O poderoso chefão” (1972), de Francis Ford Coppola. Miles Teller e Matthew Goode vivem os produtores Albert S. Ruddy e Robert Evans.

‘Ginny & Georgia’ (Netflix, a partir de 5/6)



A terceira temporada da série segue explorando o relacionamento entre Georgia Miller (Brianne Howey, na foto) e sua filha Ginny (Antonia Gentry). Após a demora para se adaptar em uma nova cidade, mãe e filha veem a relação entre elas evoluir de maneiras inesperadas após Georgia ser presa e acusada de homicídio.

‘1961’ (Canal Brasil, a partir de 5/6)

Escrita, dirigida e produzida por Amir Labaki, a série documental de três episódios revisita a crise política entre agosto e setembro de 1961, provocada por tentativa de golpe militar contra a posse do vice-presidente João Goulart, após a renúncia de Jânio Quadros. Com materiais de arquivo e testemunhos inéditos.

‘Chespirito: Sem querer querendo’ (Max, a partir de 5/6)

A série de oito episódios é inspirada na vida e no legado de Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), estrela mexicana por trás dos fenômenos “Chaves” e “Chapolin”. A obra acompanha como ele transformou um interesse no humor em uma profissão que atravessou gerações. Pablo Cruz dá vida a Roberto Gómez Bolaños nas telas.

