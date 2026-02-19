A- A+

Carnaval 2026 Retorno de Juliana Paes à Viradouro teve incentivo do pai da atriz, com Alzheimer Pedido de figura paterna motivou volta da artista para o posto de rainha de bateria da agremiação de Niterói, campeã do carnaval de 2026

Juliana Paes voltou à Marquês de Sapucaí em grande estilo. Ao reassumir o posto de rainha de bateria da Viradouro — após 17 anos fora da posição —, a atriz comemorou também o título de campeã do carnaval 2026, conquistado pela escola de Niterói, dando um desfecho simbólico a um retorno marcado por memórias familiares. Isso porque foi o pai dela, morto em 2024, que deu força para a artista resgatar sua ligação com a folia.

Em entrevista concedida no ano passado ao programa "Sem censura", da TV Brasil, Juliana revelou que a vontade de retornar ao Sambódromo nasceu a partir de uma conversa "profunda e delicada" com o pai, pouco tempo antes de sua morte. Diagnosticado com Alzheimer e já bastante debilitado, ele foi direto ao pedir que a filha voltasse a desfilar pela escola de Niterói.

"Meu pai era um apaixonado por carnaval. Era uma coisa louca. Quando ele começou a ter Alzheimer, e no último ano de vida dele foi muito rápido, assim... Foi um rastro de pólvora", comoveu-se, na ocasião. "Um dia ele estava lá em casa reclamando que não conseguia lembrar a senha do cartão de crédito. Seis meses depois, ele estava com um isqueiro na boca, com um cigarro, tentando acender o isqueiro. Estava fazendo uma total confusão", relembrou a artista.





Segundo Juliana, o carnaval sempre esteve presente em sua vida por influência paterna. "E aí meu pai falou assim, na última vez que ele foi à minha casa: 'Fui lá na Viradouro, marquei uma reunião, porque você tem que voltar a desfilar na Viradouro", rememorou. Mesmo tentando explicar que já não fazia mais parte da agremiação, ela se viu tocada pela insistência do pai. A lembrança do último encontro entre os dois permanece viva — e teve como principal assunto justamente a Sapucaí, como ela reforçou.

Alguns meses depois, Juliana decidiu assistir a um desfile da Viradouro como espectadora. Ao chegar ao Desfile das Campeãs, em 2025 (quando a escola também conquistou o primeiro lugar), foi recebida com emoção por integrantes e fãs da agremiação — um momento que, segundo ela, despertou uma sensação difícil de explicar. "Caramba, meu pai teria vontade que eu voltasse", pensou ela na ocasião.

O que começou como um "pensamento íntimo" acabou se transformando em realidade. Juliana acredita que aquele desejo foi, de alguma forma, ouvido. "Sabe aqueles pensamentos que o universo escuta? Eu estava sentindo uma emoção tão genuína", recordou ela. Meses mais tarde, a atriz recebeu uma ligação de Mestre Ciça, homenageado no enredo da Viradouro em 2026, com o convite oficial para retornar à escola como rainha de bateria.

