A- A+

música Retorno do Oasis reaviva a lembrança de quando Manchester iluminava o cenário musical da Inglaterra Nos anos 90, a cidade britânica estava no auge de sua glória cultural

O retorno dos irmãos Noel e Liam Gallagher à sua cidade natal, Manchester, nesta sexta-feira (11), com o motivo da grande turnê de reunião do Oasis, revive as memórias da época na qual a cidade industrial do noroeste da Inglaterra era o lar de uma efervescente criatividade musical.

Depois de iniciar a turnê em Cardiff (País de Gales), com dois shows na semana passada, 16 anos após sua separação, o emblemático grupo do Britpop se apresenta em Manchester, durante cinco noites com ingressos esgotados, no Heaton Park.

"Claramente há um entusiasmo na cidade", observa Susan O'Shea, especialista em música e professora titular na Universidade de Manchester.

Oasis dominava as ondas, sucedendo as lendas da cidade como Joy Division e The Smiths.

"Estes grupos abriram caminho para o Oasis", lembra Ed Glinert, criador dos passeios guiados "Manchester Walks", dedicados à história musical da cidade.



Show lendário dos Sex Pistols

Diante da entrada da Free Trade Hall, Glinet conta a influência decisiva exercida sobre esses grupos por um show dos Sex Pistols, em 1976, nesse salão, hoje convertido em hotel e centro de conferências.

"Milhares de pessoas afirmam ter assistido esse show (...), mas na realidade havia apenas 42 no público", brinca o guia.

Entre os assistentes estavam o cantor dos The Smiths, Steven Patrick Morrissey, ou Mark E. Smith (The Fall), além de membros do Joy Division, grupo que logo se transformaria em New Order. Todos eles contribuíram para a fama musical de Manchester.

Embora a cidade esteja atualmente sufocada por uma onda de calor de verão, o famoso mau tempo foi um "fator muito importante" neste legado musical, afirma Ed Glinert.

"A maior parte do ano, o clima é escuro, cinza, frio, úmido e ventoso. Isso se reflete na música", diz Glinert.

No final dos anos 80, o mítico clube The Hacienda impulsou a cidade para uma nova era, com a chegada do house e da cena rave.

Assim nasceu o fenômeno "Madchester", um jogo de palavras com "Mad" (louco) e o nome da cidade, impulsionado por grupo como Happy Mondays e The Stone Roses, a quem os irmãos Noel e Liam Gallagher frequentemente citaram como inspiração.

"Os Stone Roses foram realmente os primeiros da cena de Manchester que influenciaram o Oasis", considera Pete Howard, de 77 anos, proprietário da loja "Sifters", onde os irmãos Gallagher costumavam comprar seus discos.



"Mister sifter"

Imortalizado na canção Shakermaker, segundo single do Oasis, com o nome de "Mister Sifter", Howard continua recebendo hoje seguidores de todo o mundo.

"Para nós, isso é uma peregrinação. É como conhecer uma lenda viva", confessa Veronica Paolacci, uma milanesa de 32 anos, sobre o septuagenário.

A cena local segue sendo dinâmica. Susan O'Shea menciona os grupos emergentes PINS e The Red Stains, os rappers Aitch e Bugzy Malone, bem como locais como The Peer Hat ou Gullivers.

No entanto, a fama internacional de Manchester parecer ter diminuído. "Era muito maior quando o Britpop era mais popular", opina Dan Verberkel, um fã deste gênero musical, engenheiro holandês de 38 anos que veio para o show do Oasis.

Além de Manchester, outras cidades também contribuíram para moldar a identidade musical britânica do século XX, como Birmingham, com o heavy metal, ou Bristol, com o trip-hop.

Mas desde os anos 2000, as coisas mudaram. Segundo Ed Glinert, o auge do digital quebrou as dinâmicas regionais.

"Hoje em dia, você pode produzir música a partir do seu computador no seu quarto, sem que tenha qualquer conexão particular com o lugar onde você mora", destaca.

Veja também