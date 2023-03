Retorno dos brothers: saiba tudo o que Fred Nicácio e Larissa contaram para os participantes

A- A+

Os brothers ainda estão se recuperando do choque de terem reencontrado dois participantes que já saíram do BBB 23. Fred Nicácio e Larissa retornaram para a casa mais vigiada do Brasil na noite de quinta-feira (24) e soltaram o verbo sobre tudo o que está acontecendo aqui fora.

Racismo religioso

No jardim, Fred Nicácio se reuniu com aliados e falou sobre a Casa do Reencontro. Sarah questiona o médico se havia um "climão" entre ele, Key e Gustavo e o brother dispara: "Meu amor, eu tenho que contar algumas coisas para vocês sobre Key e cowboy [Gustavo]. Racistas aqui dentro", disse.

O médico vira para Domitila e diz: "Lembra que eu te falei no dia que eu fui embora: 'Você confia na Key? Você confia no cowboy? Eu não confio'". Em seguida, ele vira para os demais brothers e diz: "Racistas, cometeram racismo religioso comigo aqui dentro. Cris, Key e cowboy."

"Racismo religioso. Sabe aquela história lá do Tadeu? Aquilo já tinha acontecido, naquela semana aconteceu. Aquilo estava um rebuliço lá fora que vocês não têm noção. Pessoas falsas, mentirosas. A Key, ela inventa mentiras e acredita nas próprias mentiras", continuou Fred.

"A Key ela é pior. Ela inventa coisas na cabeça dela e ela acredita na própria mentira dela. Vocês não tem noção", afirma Larissa. "Ela inventou que o Tadeu falou que eles eram o maior casal da história e saiu falando isso. Lá fora, isso é uma chacota", acrescenta o médico.

Comentário sobre o corpo

Durante a conversa na varanda da casa, Larissa contou sobre brothers que comentaram dos corpos das sisters. Ela aproveitou para criticar essas pessoas e nomeia quem estava presente. Além disso, ela também conversa com Domitila sobre uma fala sobre sua ansiedade e pede desculpas por seus erros.

"Fora homens da casa vendo vídeos no Quarto do Líder falando dos nossos corpos, falando de nós mulheres, vendo a gente se trocar. Brasil todo viu, falando: 'Também mas Larissa tem cirurgia'. Ridículo', conta a professora de Educação Física.

Bruna Griphao, Ricardo, Aline Wirley, Gabriel Santana e Marvvila ficam sem acreditar, mas, em seguida, pedem para a participante revelar quem foram as pessoas que comentaram sobre o corpo das mulheres. "Cezar, cowboy e Cristian. Vídeo feio. Todo mundo viu. O Cristian já me pediu desculpas. Pessoas falando coisas fora do jogo", diz ela.

Pódio preto?

No Quarto Fundo do Mar, Fred Nicácio desabafa com os brothers do BBB 23 sobre seu posicionamento ao voltar ao programa. Após ser parabenizado por Ricardo o médico observa que há mais participantes pretos do que brancos na casa.

"É muito importante a gente entender uma coisa, eu proponho e eu quero um pódio todo preto. Primeiro, segundo e terceiro lugar, isso é reparação histórica. Não importa quem, importa que sejam nossos", Nicácio discursa.

Análise da casa

Fred Nicácio continuou falando sobre o BBB 23 dentro do Quarto Fundo do Mar. Após propor um pódio de pretos, o médico comenta de diferenças de tratamento dentro da casa.

"Quando pessoas brancas têm o dobro do nosso comportamento, são decididos, são super legais, são positivos. Imagina a Sarah tendo metade do linguajar que a Bruna tem, como ela seria lida. A preta violenta, a preta agressiva, a barraqueira. Isso é racismo", ele analisa.

Mais tarde no papo, Fred Nicácio diz não estar julgando o jeito de Bruna Griphao, mas, sim, observando a forma que a atriz é lida em comparação com mulheres pretas. "A maioria das vezes o racismo é estrutural", explica.

Veja também

bbb 23 Ricardo mira próximo Paredão do BBB 23 em sister: "Não foi ainda. Tem que ir"