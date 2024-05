A- A+

TEATRO "Retratos de Chumbo, As Rosas que Enfrentaram os Canhões" entra em cartaz no Teatro Luiz Mendonça Espetáculo revive os horrores da ditadura militar brasileira

O Grupo de Teatro João Teimoso retorna aos palcos com “Retratos de Chumbo, As Rosas que Enfrentaram os Canhões”. A peça, que relembra os horrores da ditadura militar brasileira, terá sessões neste sábado (1°) e no domingo (2), às 19h, no Teatro Luiz Mendonça.

Com texto e encenação de Oséas Borba Neto, o espetáculo homenageia as mulheres que lutaram contra o regime autoritário no País, sendo perseguidas, presas, torturadas e mortas. A dramaturgia é baseada em pesquisas, entrevistas e depoimentos de pessoas que viveram o período.

No ano em que o golpe militar completa seis décadas, “Retratos de Chumbo” leva à cena assuntos como jogo do poder, torturas e manipulação do povo. Chell Moriim, Carla Patrícia e Rafaella Pallatos estão no elenco, tendo Clara Alves, Cattleya Lavigne e Kelly Santos como stand-ins.

Serviço:

"Retratos de Chumbo, As Rosas que Enfrentaram os Canhões"

Neste sábado (1º) e no domingo (2), às 19h

No Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu, Boa Viagem)

Ingressos a partir de R$ 20, à venda no Sympla

