TEATRO "Retratos de chumbo": espetáculo sobre a ditadura militar tem apresentação no Teatro Apolo Peça do Grupo de Teatro João Teimoso mostra os horrores do golpe de 1964 pelo ponto de vista das mulheres

“Retratos de chumbo: as rosas que enfrentaram os canhões” ganha sessão no Teatro Apolo, nesta sexta-feira (2), às 19h. A peça é uma realização do Grupo de Teatro João Teimoso.

O texto do espetáculo é baseado em pesquisas e entrevistas, narrando a luta de mulheres contra a ditadura militar no Brasil. A truculência e o autoritarismo do regime são mostrados do ponto de vista de quem sofreu perseguição, foi presa, torturada e morta.



A dramaturgia e a direção são assinadas por Oséas Borba Neto, que está à frente do João Teimoso há 24 anos. Com “Retratos de chumbo”, o grupo teatral já realizou 38 apresentações.

Serviço:

“Retratos de chumbo”

Quando: nesta sexta-feira (2), às 19h

Onde: Teatro Apolo (Rua do Apolo, 121, bairro do Recife)

Ingressos por R$ 40 e R$ 20, à venda pelo Sympla

Informações: @retratosdechumbo @grupojoaoteimoso



