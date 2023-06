A- A+

Cinema "Retratos Fantasmas", de Kleber Mendonça Filho, ganha primeiro trailer e estreia nacional em Gramado Documentário sobre os antigos cinemas do centro do Recife estreou no 76º Festival de Cannes

O documentário “Retratos Fantasmas”, quinto longa-metragem do cineasta e roteirista Kleber Mendonça Filho, ganhou trailer oficial nesta quinta-feira (15). Confira:

Após lançamento mundial no Festival de Cannes, o filme terá sua estreia nacional na noite de abertura do 51º Festival de Cinema de Gramado, com exibição única no dia 12 de agosto, fora de competição. Com produção de Emilie Lesclaux para a CinemaScópio Produções e coprodução e distribuição da Vitrine Filmes, de Silvia Cruz e Felipe Lopes, “Retratos Fantasmas” chega ao circuito nacional no dia 24 de agosto.

“Retratos Fantasmas” marca a volta de Kleber Mendonça Filho ao Festival onde também apresentou seus últimos filmes “O Som ao Redor”, “Aquarius” e “Bacurau”, além do documentário “Crítico”.

Ao ritmo de “Meu Sangue Ferve Por Você”, de Sidney Magal, o trailer do filme nos leva a uma viagem no tempo a partir de imagens estáticas e em movimento, por vezes com zoom, que compõem o registro audiovisual de Kleber Mendonça Filho.

“Eu e Matheus (Farias, montador) passamos muitos meses trabalhando a montagem de ‘Retratos Fantasmas’, conhecemos bem o material. Trocamos ideias sobre o trailer e, quando sentamos, saiu bem rápido. Entre nove da manhã e meio-dia estava pronto. A versão sensacional de Sidney Magal para ‘Meu Sangue Ferve Por Você’ uniu tudo muito bem”, comenta Kleber.

Com 91 minutos, a obra é fruto de sete anos de trabalho e pesquisa, filmagens e montagem, e traz o centro da cidade do Recife como personagem principal, sendo um espaço histórico e humano, revisitado através dos grandes cinemas que serviram como espaços de convívio durante o século XX.

“Retratos Fantasmas” foi realizado com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), do Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e da Agência Nacional de Cinema (Ancine).

