"Retratos Fantasmas" é convidado para festival em Nova York e inicia campanha para o Oscar

“Retratos Fantasmas”, novo longa-metragem do pernambucano Kleber Mendonça Filho, foi convidado para o NYFF - New York Film Festival, que ocorre entre setembro e outubro, nos Estados Unidos. Com pré-estreias marcadas em mais de 40 cidades, o filme inicia sua campanha para pré-indicação ao Oscar.

O NYFF anunciou, nesta terça-feira (8), que “Retratos Fantasmas” estará na categoria Main Slate, seleção principal do festival. Principal porta de entrada nos Estados Unidos de produções lançadas em Berlim, Cannes e Veneza, o evento dá início às conversas em torno da temporada de prêmios.

“Retratos Fantasmas” estreou mundialmente em maio, no Festival de Cannes, e já conta com mais de 30 convites para festivais internacionais de cinema. No Brasil, sua primeira exibição será neste sábado (12), na noite de abertura do 51º Festival de Cinema de Gramado.



Cenário central do longa, o Recife recebe uma sessão de pré-estreia nesta segunda-feira (14), no Teatro do Parque. Na pré-venda on-line, os ingressos se esgotaram em minutos e foi aberta sessão extra. No dia 24 de agosto, o título chega oficialmente às salas de cinema do Brasil e de Portugal.

Unindo documentário e ficção, Kleber Mendonça Filho faz em “Retratos Fantasmas” uma homenagem aos antigos cinemas de rua do Recife, que ao longo do século XX atraíram milhões de pessoas. Com a passagem do tempo, as ruínas dos grandes cinemas revelam algumas verdades sobre a vida em sociedade.

