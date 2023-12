"Retratos Fantasmas" não vai concorrer ao Oscar 2024

A- A+

Por mais um ano, o Brasil adia o sonho antigo de ter uma estatueta do Oscar. O filme “Retratos Fantasmas”, de Kleber Mendonça Filho, está fora da premiação, que acontecerá no dia 10 de março de 2024. Foi divulgada, nesta quinta (21), a lista com os 15 filmes pré-indicados à categoria Melhor Filme Internacional. O longa de Kleber não está entre eles.

“Retratos Fantasmas” fora o longa escolhido para representar o Brasil na tentativa de conseguir uma indicação para a premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. O filme também poderia ser indicado à categoria de Melhor Documentário, mas também não figurou entre os pré-selecionados desta.

A última vez que o Brasil esteve entre os concorrentes a Melhor Filme Internacional (na época,”Estrangeiro”) foi em 1999, com o filme “Central do Brasil”.

Confira os 15 pré-selecionados para o Oscar 2024, na categoria “Melhor Filme Internacional”:



"Amerikatsi" (Armênia)

"The Monk and the Gun" (Butão)

"Bastarden" (Dinamarca)

"Folhas de Outono" (Finlândia)

"O sabor da vida" (França)

"Das Lehrerzimmer" (Alemanha)

"Terra de Deus" (Islândia)

"Io capitano" (Itália)

"Perfect days" (Japão)

"Totem" (México)

"Kadib Abyad" (Marrocos)

"A Sociedade da Neve" (Espanha)

"As 4 Filhas de Olfa" (Tunísia)

"20 Days in Mariupol" (Ucrânia)

"Zona de Interesse" (Inglaterra)





