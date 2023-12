A- A+

DIETA Retrospectiva 2023: as 4 dietas seguidas pelos famosos ao longo do ano Fazer dieta é uma das formas de emagrecer

Perder peso está na lista de objetivos para o novo ano de grande parte dos brasileiros. Entrar em uma dieta é um dos pilares para tornar esse desejo uma realidade. O outro é começar a praticar atividade física. Em 2023, várias celebridades revelaram quais dietas seguem.

Todas as dietas devem ser orientadas por nutricionista. Fazer qualquer tipo de restrição alimentar sem orientação profissional pode trazer graves consequências para o corpo.

Veja abaixo as principais dietas seguidas por famosos brasileiros e estrangeiros.

Dieta cetogênica

A dieta cetogênica é uma das mais restritivas dietas low carb, ou seja, com baixa ingestão de carboidratos. Celebridades como o ator Fábio Assunção, a modelo Sasha Meneghel, a atriz Giovana Antonelli e até mesmo a atriz americana Gwyneth Patrol afirmam já ter utilizado a dieta cetogênica para emagrecer.

Essa dieta é baseada na baixa ingestão diária de carboidratos, em uma quantidade entre 20 e 50 gramas. O restante é preenchido por proteínas magras e gorduras boas. Isso estimula de forma recorrente um processo metabólico no corpo chamado de cetose, que acontece quando o organismo utiliza a gordura, em vez da glicose, como fonte de energia.

Esse mecanismo, de estímulo ao uso da gordura como fonte principal de energia, é o que leva à ideia de que ela acelera o processo de perda de peso.

Dieta OMAD

A dieta OMAD, sigla para "One Meal a Day" — "uma refeição por dia", em tradução livre do inglês, é uma versão mais extrema de outros tipos de dietas como jejum intermitente.

Ela vem se popularizando entre celebridades, como Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, que foi inspirado pelo cantor Bruce Springsteen. A principal diferença é que, em vez de ficar sem comer apenas em determinados dias ou reduzir os horários da janela de alimentação, as pessoas que seguem o método OMAD comem todas as calorias do dia em uma única e grande refeição.

Os adeptos da dieta OMAD dizem que ela contribui para a redução e manutenção do peso, além de fazer bem para a saúde. O único estudo sobre a dieta OMAD aponta que os participantes fizeram apenas uma refeição por dia apresentaram uma maior redução no peso corporal e na massa gorda. No entanto, os voluntários também tiveram uma leve queda na massa magra (músculos) e na densidade óssea ao comerem apenas uma refeição por dia.

Caldos brodos e sopas proteicas

A dieta líquida, a base de caldos brodos e sopas proteicas, foi o pontapé inicial para o emagrecimento de mais de 20kg da ex-deputada federal Joice Hasselmann. São preparações com ossos e cartilagens de animais como boi, peixe e frango cozidos em água por longos períodos — algumas receitas falam em até 48 horas. Em seu processo de emagrecimento, Joice Hasselmann se alimentou exclusivamente de caldos por 40 dias.

Não há contraindicações para o consumo de caldo de ossos na alimentação. Ele tem poucas calorias e pode ser uma alternativa para aproveitar as partes normalmente descartadas do animal, porém, o caldo brodo não substitui uma sopa com pedaços de carne ou frango, visto que este tipo de sopa é apenas o líquido obtido ao ferver ossos e alguns legumes, que é coado depois do cozimento.

Dieta sem glúten e lactose

Este ano, a influenciadora digital Virgínia Fonseca revelou que está seguindo uma dieta sem glúten e lactose. O glúten é uma proteína encontrada em cereais como trigo, aveia e cevada. Já a lactose é o principal carboidrato do leite.

As pessoas acreditam que pelo glúten estar presente em alimentos mais calóricos, como os pães, e ricos em farinha, tirá-lo do dia a dia pode ser bom, porém não é.

Especialistas afirmam que tirar o glúten da dieta não é recomendado. Apenas pessoas com determinados tipos de problema, como intolerância ao glúten (doença celíaca) ou algum tipo de alergia à proteína. O mesmo é recomendado funciona para a lactose.

