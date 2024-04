Retrospectiva BBB 24: qual foi a marca de cada participante no programa

A- A+

Cem dias depois, só três participantes do BBB 24 (Davi, Isabelle e Matteus) chegaram à final, que entra no ar nesta terça-feira. Mas e os outros 23 integrantes da casa, como serão lembrados?

Abaixo, fizemos uma lista com os melhores momentos de cada um dos brothers e sisters que passaram pelo BBB 24.

Maycon



Maycon Cosmer, do BBB 24 / TV Globo

O cozinheiro escolar de Tijucas (SC), conhecido nas redes sociais como "tia da merenda", foi o primeiro eliminado da edição, ficando apenas três dias na casa. Sua rápida passagem ficou marcada por comentar uma roupa de Yasmin Brunet. "É muito ruim eu te olhar, falar contigo, te abraçar, estar perto, ficar te abraçando, te encostando, falei pra ela. E às vezes suas roupas estão transparentes. Falei pra ela", disse Maycon sobre Yasmin em conversa com Wanessa Camargo. "Para mim é um mundo totalmente diferente do nosso. Uma mulher daquele tamanho, parece uma sereia."

Thalyta



Thalyta // Reprodução

Advogada de Belo Horizonte, a sister foi a segunda pessoa a sair do programa. Ela fazia parte do "puxadinho", ou seja, era do grupo que foi escolhido para entrar na casa pelos colegas de confinamento. Ela protagonizou uma briga com Juninho, que começou quando Davi chamou os "puxadinhos" para conversar sobre a necessidade de se organizarem e disse que ela e Raquele pareciam perdidas. Juninho concordou e a conversa começou a escalar, até o momento que ele diz que a sister não interagia com ele.

Lucas Pizane



Lucas Pizane foi o terceiro eliminado do BBB24, nesta terça-feira (16) // Reprodução

O músico de Itaparica, na Bahia, foi o terceiro a sair da casa, num paredão com Bia e Davi. Ele esteve junto a Rodriguinho, Nizam e Marcus Vinícius, no quarto do líder, quando os dois primeiros comentaram sobre o corpo de Yasmin Brunet, dizendo que a modelo tinha "o corpo estranho". Ele não se pronunciou na frente dos colegas, mas, depois, a Yasmin, Lucas Buda e Marcus Vinicius, disse ter presenciado conversas de cunho machista.

Vanessa Lopes



Vanessa Lopes desistiu do BBB 24 // Reprodução / TV Globo

A influenciadora digital desistiu do programa no dia 19 de janeiro, depois de aparentar estar passando por problemas psicológicos. Um mês depois da saída, em entrevista ao "Fantástico", ela disse ter tido um "quadro psicótico agudo", diagnosticado por um psiquiatra. "É como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é a imaginação da minha cabeça e o que é real. Isso aconteceu pelo estresse, pela falta de sono, pela ansiedade, medo do que tava acontecendo lá fora no programa, medo que tava acontecendo dentro do programa. Criei várias fanfics na minha cabeça, a todo momento, eu dizia: 'Olha, pode ser que seja real isso que eu queria na minha cabeça ou não'", disse Vanessa.

Nizam



Nizam // Reprodução

Num paredão com Pitel e Raquele, o paulistano Nizam levou a pior e foi o quarto eliminado, depois de uma passagem que reuniu várias "tretas". Além de criticar o corpo de Yasmin Brunet no quarto do líder, o brother também falou mal de Vanessa Lopes para vários homens da casa, dizendo achar que ela ficava sempre fazendo poses para o espelho. Vinicius presenciou a conversa, contou para MC Bin Laden, que falou para a influencer. Nizam, no entanto, negou para Vanessa que tivesse falado algo do gênero.

Vinícius



Vinícius // Reprodução

Primeiro camarote a ser eliminado, o atleta paralímpico saiu numa disputa com Alane, Luigi e Pitel. Ele teve atritos com Davi, participante sobre quem disse ter vontade de bater, e foi o responsável por contar para MC Bin Laden a história do espelho entre Nizam e Vanessa Lopes.

Na primeira prova do líder, precisou tirar a prótese para concluir o desafio.

Lucas Luigi



Lucas Luigi // Reprodução

O vendedor carioca foi a sexta pessoa a deixar a casa, num paredão que teve Isabelle, Juninho e Alane. Sua passagem ficou marcada pela dança, pelos papo sobre astrologia e hip-hop e também por, logo no início do jogo, chamar Leidy Elin de "macaca", algo que o brother entendia não ter conotação racista. A sister chamou Luigi para conversar e pediu para que ele não repetisse o termo.

Juninho



Juninho // Reprodução

O motoboy carioca, integrante do Puxadinho, participou do primeiro paredão da temporada em que o voto era para eliminar e acabou perdendo para Alane, Beatriz, e Isabelle. Foi com Alane, inclusive, que ele teve um dos maiores embates: ele flertou com a sister, que logo contou para Leidy, com quem ele também flertava. A trancista de São Gonçalo não gostou da atitude e os três levaram o tema para o sincerão, numa das maiores brigas da edição.

Marcus Vinicius



Marcus Vinicius/Fábio Rocha/TV Globo

Nono eliminado, o comissário de voo de Belém enfrentou Davi e Isabelle e teve um dos maiores percentuais da edição, o que foi atribuído ao fato de ele estar com dois grandes amigos juntos na berlinda. Ele se envolveu numa "treta" com Raquele, ao chamá-la de samambaia. Falou o mesmo para Giovanna e Michel. "Se venderam por um Vip e três jujubas no quarto do líder (para a Fernanda, do quarto Gnomo)".

Deniziane



Deniziane foi a nona eliminada do BBB 24 // Reprodução

A fisioterapeuta mineira Anny deixou a casa numa disputa acirrada com Fernanda e Matteus, estudante com quem ela trocou beijos na casa. O embate, no entanto, ficou entre as sisters. Integrate do Fadas e muito amiga de Bia e Alane, ela terminou com Matteus poucos dias antes de sair, alegando que o romance tirava o foco dela do jogo. Ficou marcada por repreender Davi por esconder limões para fazer suco.

Rodriguinho



Rodriguinho // Reprodução

O cantor foi o décimo participante a sair da casa, perdendo para Lucas Buda e Fernanda, colegas de quarto Gnomo. Ficou muito unido a Pitel, que o chamava de "velho mau-humorado". Além de estar envolvido na conversa sobre o corpo de Yasmin Brunet, o paulistano fez muitas ameaças pelas costas a Davi. Sua passagem também vai ser lembrada por não cantar ou dançar na maioria dos shows realizados na casa.

Wanessa Camargo



Wanessa Camargo // Reprodução

No dia 2 de março, a cantora foi expulsa do programa depois de, bastante alcoolizada, bater no pé de Davi, enquanto ele dormia no quarto Magia num dia de festa. O brother não gostou da atitude e foi até o confessionário dizer que se sentiu agredido. No dia seguinte, ele reiterou as falas quando questionado pela produção, que expulsou Wanessa.

Durante o jogo, ele condenou o comportamento de Davi e, dias antes da festa, discutiu fortemente com ele.

Michel



Michel // Reprodução/Globoplay

Outro puxadinho a sair do programa, desta vez numa disputa contra Davi e Alane. O professor de geografia vai ser lembrado por ganhar três provas do anjo seguidas e ser aliado de Giovanna e Raquele. Os três, em determinado momento do jogo, se aliaram aos Gnomos.

Yasmin Brunet



Yasmin Brunet // Globoplay/Reprodução

Amiga de Wanessa Camargo durante todo o programa, Yasmin saiu num paredão que tinha Lucas e Isabelle. Foi alvo de comentários machistas de Nizam e Rodriguinho, mas, dentro da casa, nunca ficou sabendo que Rodriguinho esteve presente no papo.

Nos primeiros dias de confinamento, teve uma boa relação com Davi, mas, quando o brother a aconselhou a tomar cuidado com as amizades dentro da casa, a relação nunca mais foi a mesma. O atrito máximo aconteceu quando o baiano chamou a carioca de "inútil dentro da casa", reclamando que ela não fazia nada pelo comum do espaço.

Raquele



Raquele // Reprodução/Globo

A doceira de Conceição da Barra (ES) também enfrentou duas amigas no paredão (Bia e Alane) e saiu com alta porcentagem, 87,14% dos votos. Formou um trio com Michel e Giovanna, que se aliou aos Gnomos. Por causa desse movimento, teve uma briga com Marcus Vinicius, sua grande "treta" da temporada.

Antes de ir embora, porém, mandou recado para Isabelle num Sincerão, quando ela se juntava ao grupo Fadas: disse que Alane falava mal dela no início do programa.

Leidy Elin



Leidy Elin // Reprodução

A maior rejeição do reality show ficou com a trancista de São Gonçalo, que saiu com 88,33% dos votos, num paredão contra Davi, MC Bin Laden e Matteus. Leidy esteve envolvida num dos momentos mais tensos da temporada: jogou a mala de Davi na piscina, depois de uma pesada discussão que envolveu também Yasmin Brunet, de quem ela era aliada.

Apesar da rejeição, Leidy é a participante do BBB que passou o maior tempo sem ir para paredões ou mesmo receber votos da casa, ao todo 77 dias.

Fernanda



Fernanda // Reprodução/Globoplay

Chamada pelos fãs do Twitter de loba, a niteroiense levou a pior numa disputa com Giovanna e Beatriz. Integrante do Gnomo, ficou muito amiga de Pitel, a quem o público chamava de "pitanda". No quarto, entreteu bastante os amigos ao fazer resenhas de filmes diversos. Num "Sincerão", ao falar sobre Bia, citou o longa "127 horas" num discurso que ficou marcado na edição. "Tem um filme chamado '127 horas', em que o cara agarra a mão na pedra. Se eu tivesse a mão agarrada com você, não seriam 127 horas. Eu ia arrebentar a minha mão em cinco segundos, porque eu não quero ficar perto de você".

Sua passagem vai ser lembrada também pela briga com Alane na academia, em que cunhou o bordão "chora, bonequinha".

Pitel



Pitel // Reprodução/Gshow

A assistente social de Maceíó deixou a casa num paredão contra as amigas Alane e Bia. Foi uma das Gnomos mais fortes e manteve laços estreitos com Rodriguinho e Fernanda. Lucas Buda deu vários sinais de estar apaixonado pela sister dentro da casa e, por isso, a mulher dele, Camila, terminou o casamento de 15anos. Pitel, no entanto, não cedeu a nenhuma investida do brother.

MC Bin Laden



MC Bin Laden // Reprodução/Globo

Último camarote a deixar o programa, o músico deixou a casa num confronto direto com Davi. Com o baiano, ele teve uma das brigas mais intensas da edição, que fez, inclusive, o Big Boss se intrometer. Os dois quase chegaram a se agredir fisicamente, o que levaria a expulsão de ambos.

O cantor também será lembrado pelo relacionamento com Giovanna e por ter sido considerado, pelos próprios colegas, o mais fofoqueiro da edição.

Giovanna



Giovanna // Divulgação/Rede Globo

A nutricionista de Belo Horizonte perdeu a disputa para Alane e Davi num paredão e saiu da casa depois de ter passado boa parte da edição com o pé lesionado. Ficou sem disputar seis provas do líder, mas, na reta final, venceu duas seguidas.

Formou um grupo coeso com Michel e Raquele e fez casal com MC Bin Laden.

Lucas Buda



Lucas Buda // Reprodução/Gshow

O professor carioca não conseguiu vencer Alane e Isabelle e saiu da casa sem o prêmio e sem a esposa. Por causa das investidas dele em Pitel durante o jogo, Camila, com quem ele estava junto há 15 anos, anunciou a separação. Ele só soube disso depois que saiu da casa.

Lucas fez parte dos Gnomos e se enturmou com os Camarotes Rodriguinho e Yasmin Brunet. Ele foi o útimo integrante não-Fada a ficar no programa.

Beatriz



Beatriz // Reprodução

A Bia do Brás conseguiu chegar ao top 5, mas perdeu a dispita direta contra Davi e Isabelle. Integrante do Fadas, ela ficou famosa pelo bordão "Brasil do Brasil" e por fazer propaganda de todos os patrocinadores do reality show. Seu estilo não agradou aos Gnomos, e ela teve grandes embates principalmente com Fernanda.

A passagem de Bia vai ser lembrada também por ela derrubar Sabrina Sato, quando a apresentadora foi visitar o reality show, e por tomar uma "estalecada" que levou à casa ao "Tá com nada" ao cobrir o biquíni com cascas de banana. Ela fez isso mesmo depois cobrir o corpo com cascas de laranja e tomar uma bronca de Tadeu Schmidt.

Alane



Alane // Reprodução

Útima eliminada do programa antes da final, num paredão contra Isabelle e Matteus, a dançarina de Belém era do grupo Fadas e fez uma dupla com Bia que foi quase até a final do programa. Foi a recordista de paredões, indo para berlinda nove vezes. Seus adversários sempre falavam do quanto ela perdia estalecas pornão ter atenção a regras básicas do programa.

Protagonizou uma das grandes brigas da edição, com Fernanda, e ficou famosa por sua jogada de perna.

