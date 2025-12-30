Retrospectiva 2025: confira fatos que marcaram a Cultura no Brasil e no mundo

Com o cinema pernambucano sob os holofotes de todo o mundo, que o digam “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, e “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro - além do ainda memorável primeiro Oscar do Brasil com “Ainda Estou Aqui”, de Walter Sales, - o setor de audiovisual, em 2025, seguiu pulsante.



A derradeira turnê de Gil, “Tempo Rei”, o recorde de público de Lady Gaga no Rio e o pernambucano João Gomes o "Homem do ano" na música também ficaram nos holofotes da cultura do País e do mundo.



Crédito: Laura Castor/Divulgação

Cinema Pernambucano

Em 2025, o audiovisual do estado arrematou um quase sem-fim de premiações, com “O Agente Secreto” e “O Último Azul”, respectivamente assinados por Kleber Mendonça Filho e Gabriel Mascaro. O primeiro, aliás, é esperança real de um novo Oscar para o Brasil, tal qual ocorreu com “Ainda Estou Aqui”, que trouxe a primeira estatueta para o País.



Crédito: Divulgação

1º Oscar do Brasil

O filme de Walter Salles, "Ainda Estou Aqui" entrou para a história: em março, trouxe o 1º Oscar para o Brasil, vencendo como Melhor Filme Internacional. O longa-metragem fala sobre a busca de Eunice Paiva (Fernanda Torres) pelo paradeiro do marido, desaparecido, levado por militares. Torres levou o Globo de Ouro como Melhor Atriz em Filme de Drama.

Crédito: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

O “Tempo Rei” de Gil

Com passagem por Recife, e um terceiro dia extra por causa dos ingressos esgotados, Gilberto Gil em sua turnê “Tempo Rei” escolheu 2025 para se despedir dos palcos, celebrando mais de seis décadas de carreira, sendo ovacionado pelo público de todo o País.



Crédito: Stringer/AFP

Gaga no Rio

Com mais de dois milhões de pessoas, Lady Gaga bateu recorde de público nas areias da Praia de Copacabana, com o show gratuito realizado no Rio, em maio deste ano, marcando sua carreira com uma das suas maiores apresentações já feitas.



Crédito: Stringer/AFP

Oasis de volta

A banda dos irmãos Gallagher retornou aos palcos depois de 16 anos afastada e, no Brasil, em novembro, o reencontro da dupla aconteceu em São Paulo para mais de 70 mil fãs. A turnê “Oasis Live’25” de Liam e Noel Gallagher foi anunciada em 2024 e inicialmente contemplou 14 países.

Crédito: Reprodução/Instagram Paolla Oliveira

Separações

O 2025 das celebridades foi marcado por separações. As mais inesperadas, sem dúvida, foram as de Ivete Sangalo e Daniel Cady, e de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira. Virginia e Zé Felipe também estão na lista, mas, vale lembrar: ela está com novo par, Vini Jr.; ele estava com Ana Castela, mas anunciou o fim do relacionamento. Já Iza e Yuri Lima se separaram pela segunda vez.

Crédito: Divulgação

João Gomes

De Grammy Latino a “Homem do Ano” pela GQ Brasil: O 2025 foi todo do pernambucano João Gomes. Com o projeto “Dominguinho”, em parceria com Mestrinho e Jota.pê, ele ganhou premiações e seguiu em turnê pelo Brasil. Em 2026, ele já tem marcado shows em diversos países da Europa.

Crédito: Rafael Melo/Arquivo Folha de Pernambuco



Priscila Senna

Ainda sobre música em terras pernambucanas, a cantora Priscila Sena, a “Musa do Brega”, também foi destaque. Além da gravação do seu audiovisual “TBT da Musa” no Marco Zero do Recife, ela leva de 2025 feats, entre outros, com Anitta e Liniker, ganhando holofotes em palcos nacionais.



Crédito: TV Globo/Beatriz Damy

Novelas

As novelas, em 2025, repercutiram não necessariamente de forma positiva. Destaque, por exemplo, para a tentativa de emplacar a clássica “Vale Tudo” (1988), consolidada como sucesso de público até chegar a versão dada por Manuela Dias na TV Globo, perdendo inclusive para o streaming que teve “Beleza Fatal” (HBO Max) como a mais buscada no Google.

Crédito: Reprodução/@pretagil

Perdas

Foram muitas as perdas de nomes de peso em 2025: Preta Gil, Lô Borges, Hermeto Pascoal, Jards Macalé, Vital Faria, Sebastião Salgado, Giorgio Armani, Francisco Cuoco, Diane Keaton, Cacá Diegues, Ozzy Osbourne, Arlindo Cruz, Angela Ro Ro, Nana Caymmi, Robert Redford, David Lynch, Jimmy Cliff e Brigite Bardot.