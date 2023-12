A- A+

PLATAFORMA DE MÚSICA Retrospectiva Spotify 2023: saiba quais músicas e artistas foram mais ouvidos na plataforma Ranking também inclui os podcasts mais escutados no Brasil e no mundo; confira

Com Ana Castela na liderança dupla do ranking - como nome mais escutado e com a música mais ouvida ("Nosso Quadro") no Brasil - a plataforma digital de música Spotify anunciou sua retrospectiva 2023 e listou os artistas, canções e podcasts mais acessados.



A 'boaideira' matogrossense alçou o posto de mais ouvida pela primeira vez, ficando à frente da dupla Henrique & Juliano e de MC Ryan, respectivamente listados na segunda e terceira colocação. Castela, no ranking global de artistas mais ouvidos, ficou na 93a posição.

Marília segue no entre as mais ouvidas

Marília Mendonça (1995-2021), assim como nos anos anteriores, segue no 'Top 5' da plataforma, ocupando em 2023 a quarta posição como artista mais ouvida. Jorge & Mateus finalizam os cinco mais escutados deste ano.





Marília também segue nas primeiras colocações entre as mais ouvidas no País, com "Leão". "Erro Gostoso", de Simone Mendes, vem logo a seguir.



O sertanejo segue em alta na plataforma com Israel & Rodolfo e Ana Castela em "Bombozinho" e a dupla ao lado de Mari Fernandez também ocupa a quinta colocação com "Seu Brilho Comum".

E em se tratando de artista brasileiro mais escutado no exterior, Alok e Anitta encabeçam a lista.

Álbuns mais escutados

Seguindo na vibe sertaneja, o álbum "Escolhas - Vol. 2" de Zé Neto & Cristiano desponta como o mais ouvido em 2023 no Brasil.



"Let's Bora - Vol. 2", de Israel & Rodolfo e "Dos Prédios Deluxe", de Veigh ocupam respectivamente a segunda e terceira colocação da categoria.



Henrique & Juliano com "Manifesto Musical" e novamente Veigh com "Dos Prédios" fecham o TOP 5 dos discos mais ouvidos.

Podcasts

O "Podpah" segue, assim como em 2022, como o podcast mais escutado no País em 2023. "Mano a Mano", "Café da Manhã" e "Psicologia na Prática" e "Não Inviabilize" vêm na sequência.

Spotify no mundo

A título mundial, Taylor Swift foi a artista mais ouvida na plataforma neste 2023, com mais de 26 bilhões de streams globais.



Bad Bunny, The Weeknd, Drake e Peso Pluma são os nomes que vêm na sequência.

Em se tratando das músicas mais ouvidas no mundo, "Flowers", cantada por Miley Cyrus, ocupa a primeira posição com o recorde de mais de 1,6 bilhão de streams globais. "Kill Bill", por SZA; "As It Was", por Harry Styles; "Seven" (feat. Latto), por Jung Kook e "Ella Baila Sola", por Eslabon Armado e Peso Pluma, fecham o ranking.

E ficou com Bad Bunny e o seu "Un Verano Sin Ti" a primeira colocação para o álbum mundialmente mais escutado de 2023 na plataforma. Taylor Swift aparece em seguida com "Midnights", "SOS" por SZA ficou com a terceira colocação.



The Weeknd conquistou o quarto lugar com "Starboy" e "Mañana Será Bonito", por Karol G fecha o TOP 5.

Retrospectiva pessoal

A aguardada restrospectiva dos usuários do Spotify, com suas predileções no decorrer de 2023, também foi liberada pela plaraforma e pode ser acessada a partir desta quarta-feira (29).



Usuários elegíveis podem acessar sua experiência personalizada bo aplicativo e a novidade dessa vez fica por conta de outro meio de acesso para verificar a própria retrospectiva. A plataforma liberou também via web - nos dispositivos móveis ou em desktops, no endereço spotify.com/br-pt/wrapped.



Confira a lista completa do ranking da Spotify em sua retrospectivca 2023:



Top 5 artistas mais escutados no Spotify no Brasil em 2023



1 - Ana Castela

2 - Henrique & Juliano

3 - MC Ryan SP

4 - Marília Mendonça

5 - Jorge & Mateus

Top 5 músicas mais escutadas no Spotify no Brasil em 2023

1 - "Nosso Quadro", por Ana Castela

2 - "Leão", por Marília Mendonça

3 - "Erro Gostoso", por Simone Mendes

4 - "Bombozinho", por Israel & Rodolfo e Ana Castela

5 - 'Seu Brilho Sumiu", por Israel & Rodolfo e Mari Fernandez

Top 5 álbuns mais escutados no Spotify no Brasil em 2023

1 - "Escolhas - Vol. 2", por Zé Neto & Cristiano

2 - "Let's Bora"- Vol. 2", por Israel & Rodolfo

3 - "Dos Prédios Deluxe", por Veigh

4 - "Manifesto Musical", por Henrique & Juliano

5 - "Dos Prédios", por Veigh

Top 5 gêneros musicais mais escutados no Spotify no Brasil em 2023

1 - Sertanejo

2 - Arrocha

3 - Pop

4 - Funk

5 - Trap Brasileiro

Top 5 playlists do Spotify mais escutadas no Spotify no Brasil em 2023

1 - Top Brasil

2 - Esquenta sertanejo

3 - Funk Hits

4 - Potência Sertaneja

5 - Paredão Explode

Top 5 podcasts mais escutados no Spotify no Brasil em 2023

1 - Podpah

2 - Original Spotify "Mano a Mano"

3 - Original Spotify "Café da Manhã"

4 - Exclusivo Spotify "Psicologia na Prática"

5 - "Não Inviabilize"

Confira os mais escutados no mundo na Retrospectiva Spotify 2023

Top 5 artistas mais escutados no Spotify no mundo em 2023

1 - Taylor Swift

2 - Bad Bunny

3 - The Weeknd

4 - Drake

5 - Peso Pluma

Top 5 músicas mais escutadas no Spotify no mundo em 2023

1 - "Flowers", por Miley Cyrus

2 - "Kill Bill", por SZA

3 - "As It Was", por Harry Styles

4 - "Seven" (feat. Latto), por Jung Kook

5 - "Ella Baila Sola", por Eslabon Armado e Peso Pluma

Top 5 álbuns mais escutados Spotify no mundo em 2023

1 - Un Verano Sin Ti, por Bad Bunny

2 - Midnights, por Taylor Swift

3 - SOS, por SZA

4 - Starboy, por The Weeknd

5 - Mañana Será Bonito, por Karol G

Top 5 podcasts mais escutados no Spotify no mundo em 2023

1 - The Joe Rogan Experience

2 - Call Her Daddy

3 - Huberman Lab

4 - Anything Goes with Emma Chamberlain

5 - On Purpose with Jay Shetty

Veja também

SHOW Orquestra Imperial chega ao Recife, neste sábado (2), para cantar sucessos de Rita Lee