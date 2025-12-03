Retrospectiva TikTok 2025: saiba quais foram as principais trends do ano

A- A+

O ano de 2025 foi uma verdadeira miscelânea na plataforma de vídeos curtos TikTok. De releitura de hits antigos a cenas do cotidiano que viraram histórias, e descoberta de novos hobbies, teve de um tudo.

Confira algumas das tendências que mais se destacaram:



Morango do Amor

A receita mais viral do ano, o Morango do Amor ultrapassou a barreira da plataforma e chegou às docerias da vida real. O que começou como vídeos simples de preparo virou um fenômeno, impulsionado por criadores que transformaram a trend em negócio.

Entre eles está a confeiteira Geice Galindo ( geicygalindoo), que chegou a vender 300 doces em uma hora. Para se ter uma dimensão do sucesso, a hashtag #morangodoamor soma mais de 260 mil publicações, que acumularam mais de três bilhões de visualizações no ano.



Bobbie Goods

O "feito à mão" esteve no centro das buscas. No TikTok, as buscas por "livro de colorir" aumentaram 141% em 2025 em relação a 2024.



Já a hashtag #bobbiegoods soma mais de 357 mil publicações com 4 bilhões de visualizações neste ano no Brasil, com a comunidade compartilhando técnicas e suas próprias versões do estilo.



Jet2 Holiday

Um áudio publicitário de uma companhia aérea inglesa acabou se transformou na trilha predileta para acompanhar perrengues de viagem no TikTok. O remix da propaganda com "Hold My Hand", da Jess Glynne, embalou situações engraçadas como acrobacias inesperadas, passeios emocionantes de barco ou registros ruins de pedidos de casamento.



Mais de 3,4 milhões de vídeos já usaram o som, consolidando o meme como um dos maiores do ano.



DtMF

O hit global de Bad Bunny virou sinônimo de memória afetiva no TikTok. A comunidade passou a usar o trecho do refrão para criar carrosséis e vídeos que celebram pessoas importantes, lembranças de infância, amizades antigas, relações que marcaram a vida e homenagens para quem amamos.



O áudio da música já foi utilizado em mais de 512 mil publicações, mostrando como a trend virou uma grande corrente de afeto na plataforma.

