Réu pela morte de Jeff Machado diz ter feito dois programas em quitinete onde ator foi enterrado

Jeander Vinícius da Silva Braga, de 30 anos, acusado de matar Jeff Machado, afirmou ter feito dois programas, com pessoas conhecidas, na semana da obra na quitinete em Campo Grande, onde o ator foi enterrado. A situação foi narrada durante a última audiência de instrução do caso, na sexta-feira, quando foram ouvidas cinco testemunhas e Jeander, que acusou o produtor de TV Bruno de Souza Rodrigues pelo assassinato. Este decidiu se manter em silêncio durante a sessão no Tribunal de Justiça do Rio.

À Justiça, Jeander disse que não conhecia Jeff Machado e que não tinha motivo para matá-lo, tanto que não se importou em fazer os programas na casa onde, dias depois, o ator seria enterrado. Segundo ele, os encontros sexuais aconteciam para complementar a renda de pedreiro, e Bruno Rodrigues quem o apresentou ao ator.





Jeander teria criado uma amizade com Bruno em meados de 2022, quando se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamento. O produtor teria contratado um programa com o rapaz, e virou seu cliente. Em dezembro daquele ano, os dois teriam negociado uma obra na quitinete de Campo Grande, alugada por Bruno. A reforma teria começado um mês depois, com a exigência da construção de uma cisterna no quintal.

Em 23 de janeiro, Bruno teria contratado Jeander para a gravação de um vídeo erótico com Jeff, que iria acontecer na casa do ator. O pedreiro estava cavando a cisterna nesse dia, e, ao final do expediente, ganhou carona do produtor e de Jeff, que foi enforcado e colocado dentro de um baú.

Segundo a polícia, Jeff Machado foi morto por motivo fútil, sendo dopado, asfixiado e estrangulado com um fio de telefone. O crime aconteceu na casa onde a vítima morava, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. O corpo foi colocado em um baú do próprio ator, que foi enterrado e concretado nos fundos de um imóvel no bairro Campo Grande, alugado por Bruno, em dezembro de 2022, exclusivamente, para ocultar o cadáver.

As investigações revelaram que Bruno havia prometido para a vítima um papel em uma novela. O ator fez pagamentos, no valor total de R$ 25 mil, para conseguir a vaga e não percebeu que estava sendo enganado. De acordo com o inquérito, após constatar que não conseguiria continuar com a farsa e seguir tendo vantagens financeiras, Bruno decidiu matar Jeff.

Jeander foi quem transportou o corpo do ator até o imóvel alugado, sendo responsável por abrir o buraco onde foi depositado o baú com o cadáver. A DDPA concluiu que Bruno tentou vender o carro de Jeff e fez compras com cartões da vítima, totalizando R$ 7 mil. Os autores também furtaram telefones, notebook, jaquetas de couro e a televisão do ator.

Também após a morte, os oito cachorros do ator foram encaminhados para um centro espírita, no bairro Palmares, onde sofreram maus-tratos e foram abandonados na rua. A situação dos cães foi o que chamou a atenção de parentes e amigos de Jeff, e fez a polícia mudar a investigação de desaparecimento para homicídio doloso.

