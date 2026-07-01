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CINEMA Revanche do Oscar? Web brinca com Brasil x Noruega na Copa: "E vai se criando um clima" Após a vitória de 'Valor sentimental' sobre 'O agente secreto', internautas veem duelo nas oitavas do Mundial como divertida 'vingança'

No próximo domingo (5), às 17h, Brasil e Noruega disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo 2026. Será uma partida de futebol, com bola, campo e árbitro — isso o regulamento garante. Mas para uma parcela generosa da internet, o que estará em jogo mesmo é a possibilidade de uma "pequena e saborosa vingança", como brinca um usuário do X. Isso porque o capítulo inicial de tal duelo começou não num estádio, mas num tapete vermelho.

Para quem não lembra: em março deste ano, " O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura no papel principal, perdeu o Oscar de melhor filme internacional para " Valor Sentimental", produção norueguesa com Renate Reinsve e Stellan Skarsgård. O Brasil chegou à cerimônia com a taça praticamente na mala de despacho. Voltou de mãos vazias. E derrota que não é vingada, como se sabe, não é derrota — é dívida. Isso é o que dizem brasileiros nas redes sociais...

A Noruega carimbou a classificação na Copa depois de bater a Costa do Marfim por 2 a 1 na última terça-feira (30), e bastou a definição do próximo adversário do Brasil para a internet declarar, em uníssono, que o destino tinha um roteiro — com perdão do trocadilho — a acertar.

Os memes chegaram rápido e vieram com estilo: montagens que colocam os pôsteres dos dois filmes frente a frente como se fossem escudos de clube, brincadeiras chamando Wagner Moura de capitão simbólico da seleção das artes, e até quem defenda — com a cara mais séria do mundo — que a derrota no Oscar foi "armação" ou um "sacrifício calculado" só para garantir a vitória lá na frente, na Copa. "E vai se criando um clima de revanche do Oscar com o jogo Brasil vs Noruega no domingo", brincou um usuário do X. A ver.

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