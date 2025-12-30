Réveillon 2026 em Copacabana: Palco Samba terá Roberta Sá, Mart'nália, Diogo Nogueira e outros
Com transmissão ao vivo pela TV Globo, Globoplay e Multishow, as apresentações iniciam às 18h, com a DJ Tamy, que assume o som até as 3h
O réveillon 2026 no Rio terá como tema "A maior virada do mundo". Ao todo, serão mais de 70 atracões em todos os palcos da cidade. A festa na Praia de Copacabana terá apresentações, além do palco principal, no Palco Samba Amstel, dedicado inteiramente ao gênero durante toda a virada do ano.
Com transmissão ao vivo pela TV Globo, Globoplay e Multishow, as apresentações iniciam às 18h, com a DJ Tamy, que assume o som até as 3h. Às 20h, Roberta Sá abre a sequência de shows. Às 22h, Mart’nália sobe ao palco. Após a virada, às 00h12, Diogo Nogueira se apresenta. Às 2h, Feyjão recebe o Bloco da Preta, e o encerramento acontece às 3h30 com a G.R.E.S. Grande Rio.
O público também poderá acompanhar desenhos inéditos dos fogos de artifício e um show de drones que vai simbolizar a chegada do futuro, tudo com uma trilha sonora composta para a festa. A TV Globo vai transmitir o evento para todo o Brasil.
Palcos com atrações musicais também serão montados em outros 12 pontos na cidade, entre os quais Flamengo, Praia de Ramos, Parque Realengo e Parque Oeste. Somadas todas as festas, a expectativa é que a programação atraia um público de 5 milhões para os locais dos eventos.
Além da programação oficial, na Zona Sudoeste, hotéis e shoppings planejam queimas de fogos em 12 pontos da Barra e do Recreio.
Palco Rio (em frente ao Copacabana Palace)
18 às 4h (nos intervalos) - DJ Cathy
20h - Gilberto Gil + Ney Matogrosso
22h30 - Belo + Alcione
0h12 - João Gomes + Iza
2h - Alok
3h30 - Beija Flor
Palco Samba
18 às 3h - DJ Tamy (nos intervalos)
20h - Roberta Sá
22h - Mart'nália
0h12 - Diogo Nogueira
2h - Feyjão convida Bloco da Preta
3h30 - Acadêmicos do Grande Rio
Palco Leme
18 às 4h DJ Marcelo Araújo (nos intervalos)
19h20 - Midian Lima
20h45 - Samuel Messias
22h15 - Thalles Roberto
0h12 - Grupo Marcados
Palco Flamengo
20h30 - Joanna
22h - Moacyr Luz e Samba do Trabalhador
0h12 - Tributo a Raul Seixas
Palco Parque Madureira
20h - DJ Michell + Black de Elite
22h30 - Sombrinha
Palco Ilha do Governador (Praia da Bica)
19h - Roda de Santa Rita
20h30 - Arlindinho
Palco Paquetá (Praia da Moreninha)
19h - Ryon
22h - Afromix
0h20 - Marcos Santos
Palco Parque Realengo
19h - DJ Rafael Nazareth
22h - Nem da Tia Doca
0h15 - Sambay
Palco Piscinão de Ramos
21h30 - Ana Petkovic
22h30 - MC Cacau
0h20 - Balacobaco
Palco Penha
20h30 - Pura Batucada
21h30 - Thais Macedo
0h20 - Dudu Nobre
Palco Sepetiba
21h30 - Tília
22h30 - Juninho Thybau
0h20 - Caju pra Baixo
Palco Parque Oeste
19h30 - Pagodelas
21h - Fróes
22h30 - Batuke 021
0h20 - Leandro Sapucahy
Palco Pedra de Guaratiba
20h30 - MC Bob Rum
0h20 - Delcio Luiz