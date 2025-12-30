Ter, 30 de Dezembro

RIO DE JANEIRO

Réveillon 2026 em Copacabana: Palco Samba terá Roberta Sá, Mart'nália, Diogo Nogueira e outros

Com transmissão ao vivo pela TV Globo, Globoplay e Multishow, as apresentações iniciam às 18h, com a DJ Tamy, que assume o som até as 3h

Diogo NogueiraDiogo Nogueira - Foto: Filipe Araújo/Divulgação

O réveillon 2026 no Rio terá como tema "A maior virada do mundo". Ao todo, serão mais de 70 atracões em todos os palcos da cidade. A festa na Praia de Copacabana terá apresentações, além do palco principal, no Palco Samba Amstel, dedicado inteiramente ao gênero durante toda a virada do ano.

Com transmissão ao vivo pela TV Globo, Globoplay e Multishow, as apresentações iniciam às 18h, com a DJ Tamy, que assume o som até as 3h. Às 20h, Roberta Sá abre a sequência de shows. Às 22h, Mart’nália sobe ao palco. Após a virada, às 00h12, Diogo Nogueira se apresenta. Às 2h, Feyjão recebe o Bloco da Preta, e o encerramento acontece às 3h30 com a G.R.E.S. Grande Rio.

O público também poderá acompanhar desenhos inéditos dos fogos de artifício e um show de drones que vai simbolizar a chegada do futuro, tudo com uma trilha sonora composta para a festa. A TV Globo vai transmitir o evento para todo o Brasil.

 

Palcos com atrações musicais também serão montados em outros 12 pontos na cidade, entre os quais Flamengo, Praia de Ramos, Parque Realengo e Parque Oeste. Somadas todas as festas, a expectativa é que a programação atraia um público de 5 milhões para os locais dos eventos.

Além da programação oficial, na Zona Sudoeste, hotéis e shoppings planejam queimas de fogos em 12 pontos da Barra e do Recreio.

Palco Rio (em frente ao Copacabana Palace)

18 às 4h (nos intervalos) - DJ Cathy

20h - Gilberto Gil + Ney Matogrosso

22h30 - Belo + Alcione

0h12 - João Gomes + Iza

2h - Alok

3h30 - Beija Flor

Palco Samba

18 às 3h - DJ Tamy (nos intervalos)

20h - Roberta Sá

22h - Mart'nália

0h12 - Diogo Nogueira

2h - Feyjão convida Bloco da Preta

3h30 - Acadêmicos do Grande Rio

Palco Leme

18 às 4h DJ Marcelo Araújo (nos intervalos)

19h20 - Midian Lima

20h45 - Samuel Messias

22h15 - Thalles Roberto

0h12 - Grupo Marcados

Palco Flamengo

20h30 - Joanna

22h - Moacyr Luz e Samba do Trabalhador

0h12 - Tributo a Raul Seixas

Palco Parque Madureira

20h - DJ Michell + Black de Elite

22h30 - Sombrinha

Palco Ilha do Governador (Praia da Bica)

19h - Roda de Santa Rita

20h30 - Arlindinho

Palco Paquetá (Praia da Moreninha)

19h - Ryon

22h - Afromix

0h20 - Marcos Santos

Palco Parque Realengo

19h - DJ Rafael Nazareth

22h - Nem da Tia Doca

0h15 - Sambay

Palco Piscinão de Ramos

21h30 - Ana Petkovic

22h30 - MC Cacau

0h20 - Balacobaco

Palco Penha

20h30 - Pura Batucada

21h30 - Thais Macedo

0h20 - Dudu Nobre

Palco Sepetiba

21h30 - Tília

22h30 - Juninho Thybau

0h20 - Caju pra Baixo

Palco Parque Oeste

19h30 - Pagodelas

21h - Fróes

22h30 - Batuke 021

0h20 - Leandro Sapucahy

Palco Pedra de Guaratiba

20h30 - MC Bob Rum

0h20 - Delcio Luiz

