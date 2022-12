A- A+

Réveillon Réveillon Amoré estreia em Maracaípe com festa no Beach Club Moréa e noite de Benção Primeiro dia foi animado para quem escolheu as praias de Porto de Galinhas, litoral sul de Pernambuco, como destino para as festas de fim de ano

Foi dada a largada para os cinco dias de agito que vão encerrar 2022 com chave de ouro. Durante toda a programação do Réveillon Amoré, os dias vão ganhar uma energia especial, para quem passar pelo Beach Club Moréa no aquecimento para as festas, que contarão com produção especial, assinada pela equipe da Carvalheira, e vão animar as noites do Balneário de Porto de Galinhas.

Já nesta terça-feira (27), o clima praiano tomou conta do público, que compareceu em peso para curtir os shows de DDP Diretoria, Bloco das Gaúchas e Rafa M. Na ocasião, todos foram apresentados à superestrutura projetada pela CenoCarva, equipe própria da Carvalheira, e armada na beira-mar de Maracaípe. O Moréa vai garantir diversão durante toda a programação, com direito a piscina, restaurantes, acesso a praia e palco especial para curtir as atrações.

A primeira noite de full open bar ficou por conta de Dennis, KVSH, Pathy Dejesus e Korossy. Os DJs foram os responsáveis por comandar a Benção, label que já é figurinha carimbada do line de Réveillon da Carvalheira.

Misturando estilos musicais e trazendo opções para todos os gostos, sucessos como Sou Teu Fã, Isso Que É Vida, Me Gusta e Fim de Semana no Rio, não ficaram de fora. Nomes conhecidos da galera, como Bianca Andrade (Boca Rosa), Gabriela Versiani, Gabi Lopes, Maisa, Léo Picon e João Guilherme, também estiveram presentes no start do grandioso evento.

Maisa juntou os amigos para curtir o Réveillon Amoré | Foto: Pedro Pereira

Conheça o evento

O Amoré é fruto de uma parceria de sucesso entre as empresas Carvalheira e We Make, ambas são referência no mercado de eventos nacional e assinam festas em conjunto, como a Chama Meu Nome, Borogodó e Numanice. Ainda para a edição 2022 do agito, que acontece pelo segundo ano consecutivo, sendo o primeiro ano em Pernambuco, Borogodó, Memories, Numanice e outras megafestas integram a programação.

Veja também

RÉVEILLON 2023 vai ser recebido com frevo, funk e soul, entre outras sonoridades