Réveillon Amoré: festa saudou a chegada de 2023 e recebeu público especial

O cenário paradisíaco do Balneário de Porto de Galinhas, em Pernambuco, somado a megaestrutura armada pelo time de cenografia próprio da Carvalheira, tornaram a chegada de 2023 ainda mais especial. A segunda edição do Réveillon Amoré, case da empresa em parceria com a We Make, que fez sucesso em Morro de São Paulo, chegou em Maracaípe e reuniu turma animada, descontraída e ansiosa pelo novo ano.

Com serviço open bar e open food, quem escolheu passar o Réveillon na festa teve motivo de sobra para celebrar. Com artistas consagrados comandando o line up e um verdadeiro show de fogos de artifício, foi difícil não se emocionar e se contagiar com o momento. No palco, o clima de despedida de 2022 foi marcado pelas apresentações de Rafa Mesquita e Igor Kelner, que aqueceram os convidados e já adiantaram o que estava por vim.

Pouco antes da 0h, uma mensagem especial tomou conta do evento e puxou a tão esperada contagem regressiva, que logo ganhou força na voz de quem estava no local. Daí para frente tudo era motivo de felicidade. Com muitos brindes, abraços e demonstração de carinho, o público vibrou a chegada do novo ano. O primeiro nascer do sol de 2023 ganhou uma vibe ainda mais única quando somado ao som de Pedro Sampaio, Rafa M e Locos, que fecharam com chave de ouro a programação de 10 festas do Réveillon Amoré 23.

Famosos em Maracaípe

Entre os cinco dias de agito, nomes queridos pelo público passaram pelo Amoré. Medina, Jade Picon, Leo Picon, Juliette, Vih Tube, Eliezer, Giovanna Lancelotti, Bianca Andrade, Thaynara OG, João Guilherme, Maisa e Fiuk, foram apenas alguns dos famosos que se divertiram até os últimos minutos do evento.

