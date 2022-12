Réveillon Amoré: terceiro dia de festas contou com apresentações de Silva e Vintage Culture

A- A+

A noite foi especial para aqueles que amam colecionar memórias. Nesta quinta-feira (29), o público deu continuidade a despedida do ano curtindo o label Memories, conhecido por trazer o melhor da música eletrônica, reunindo DJs consagrados e premiados, como Vintage Culture.

Lukas Ruiz foi a grande atração da festa, figurinha carimbada nos grandes eventos da Carvalheira, o DJ, que é conhecido mundialmente como Vintage, animou a galera com seus remixes de sucesso. No repertório canções como In The Dark, Cante Por Nós e Pontos de Exclamação, não ficaram de fora e ganharam ainda mais vida somadas a energia da galera.

A estrutura do evento, mais uma com assinatura da CenoCarva, surpreendeu os convidados. Com iluminação especial, palco temático e ativações diversas, a Memories definitivamente ficou na memória do público. Os grandes Doozie e Jackson também se apresentaram no palco principal, garantindo o comando das picapes até o amanhecer.

No Moréa

O dia já havia começado com muita energia e good vibes no Beach Club mais querido do momento. O Moréa mostrou que diversidade é seu sobrenome e uniu, em uma mesma festa, a tranquilidade e serenidade do cantor Silva, com a energia e malemolência do grupo É o Tchan.

O line up especial garantiu momentos relax com o multi-instrumentista do Espírito Santo, que não deixou de fora do repertório A Cor É Rosa, Fica Tudo Bem e Um pôr do sol na praia, e entregou um show único e contagiante. Já os hits atemporais do grupo de axé, chegaram para garantir que ninguém ficasse parado. Na plateia, Camila Coutinho, Juliette, Maisa e João Guilherme prestigiaram mais um dia de agito.

Confira quais festas ainda vão acontecer:

30 DEZ

BOROGODÓ

19h | Full Open Bar

Nattan . Dubdogz . Felipe Mar . Korossy

MORÉA Praia & Bar | 12h

Clayton & Romário . Greg e Gont . Rafa M

31 DEZ

RÉVEILLON AMORÉ

21h | All Inclusive

Pedro Sampaio . Bruno Be . Rafa Mesquita . Igor Kelner . Korossy

MORÉA Praia & Bar | 12h

Lagum . Pathy Dejesus . Rafa M

