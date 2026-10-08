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EVENTO Réveillon dos Milagres chega à 15ª edição em Alagoas com festas, gastronomia e bem-estar Evento será realizado de 26 de dezembro a 3 de janeiro, em São Miguel dos Milagres, com shows, virada all inclusive, atividades esportivas e programação à beira-mar

O Réveillon dos Milagres chega à 15ª edição com uma programação que reúne música, gastronomia, esporte e bem-estar na Rota Ecológica de Alagoas.

O evento será realizado de 26 de dezembro de 2016 a 3 de janeiro de 2027, principalmente entre as praias do Marceneiro e do Riacho, em São Miguel dos Milagres.

Programação

Durante o dia, o público poderá aproveitar o Bar de Praia, que funcionará de 26 de dezembro a 2 de janeiro em formato day use. O espaço terá restaurante próprio, serviço à beira-mar e uma programação dividida entre Sea, Salt e Sunset. O acesso será vendido separadamente das festas open bar.

A programação também inclui o Réveilloff, voltado para esporte e bem-estar, com o Miracles Run, nas distâncias de 4km e 8km, além de atividades de beach tennis, futevôlei, treino funcional e yoga.

À noite, as festas open bar começam às 20h e seguem até às 4h. A programação começa em 27 de dezembro, com Nattan e Camila Brunetta na Xique Xique. No dia 28, a Seriguela recebe Menos é Mais e Syon Trio. A Borogodó, em 29 de dezembro, terá Pedro Sampaio e Banda Eva. No dia 30, a House of Miracles reúne os DJs Maz e Mochakk e o grupo WhoMadeWho, com um hybrid DJ set.

A virada

A virada de ano será no dia 31 de dezembro, na Capela dos Milagres, em formato all inclusive. Estão confirmados Matheus Fernandes, Pontifexx e Locos, além de outras atrações.



O pacote inclui bebidas, shows e ceia assinada pelo chef Wanderson Medeiros, mais conhecido como Picuí, com pratos inspirados na gastronomia do litoral alagoano.

Os ingressos podem ser adquiridos em diferentes modalidades, com opções de combos para as festas ou entrada individual para a noite de Réveillon.

Ações sociais e ambientais

O evento mantém ações de impacto local por meio do Instituto Tamo Junto. Segundo a organização, mais de 80% da mão de obra dos eventos é formada por profissionais da região. Cerca de 3.500 moradores já participaram de treinamentos e mais de 75 capacitações foram realizadas.

A organização também informa que 1% da receita total do evento é destinado a iniciativas socioambientais. O Réveillon possui certificação de carbono neutro, encaminha resíduos para cooperativas locais, realiza coleta seletiva e já reciclou mais de 13 toneladas de materiais.

Criado em 2016, o instituto atua com formação profissional, geração de renda e ações comunitárias. Entre os projetos está o AMAR, que já promoveu cinco edições de casamentos coletivos na Capela dos Milagres, beneficiando mais de 80 casais da comunidade.

Serviço

Réveillon dos Milagres 2027

Quando: de 26 de dezembro de 2026 a 3 de janeiro de 2027

Onde: São Miguel dos Milagres, Alagoas

Principais pontos: Praia do Marceneiro, Praia do Riacho, Casa Marceneiro e Capela dos Milagres

Programação:

26/12 a 02/01: Bar de Praia, com acesso em formato day use

26/12 a 03/01: programação diurna e Réveilloff dos Milagres

27/12: Xique Xique, com Nattan e Brunetta

28/12: Seriguela, com Menos é Mais e Syon Trio

29/12: Borogodó, com Pedro Sampaio e Banda Eva

30/12: House of Miracles, com Maz, Mochakk e WhoMadeWho em hybrid DJ set

31/12, com all inclusive: Réveillon dos Milagres, com Matheus Fernandes, Pontifexx e Locos

Ingressos a partir de R$ 990, disponíveis no site Ingresse

Informações: @reveillondosmilagres



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