FIM DE ANO

Eric Land e Cheiro de Amor são atrações no Pré-Réveillon de Gravatá

Gravatá, no Agreste pernambucano, antecipa virada com festa gratuita no sábado (27) e no domingo (28)

Eric Land e Cheiro de Amor São atrações no Pré-Réveillon de Gravatá - Foto: Eric Land (Divulgação) e Cheiro de Amor (Reprodução/Instagram)

A programação de Natal de Gravatá, Agreste pernambucano, vai ter festa da virada antecipada neste sábado (27) e no domingo (28), com atrações gratuitas no Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar, no centro da cidade.

Por lá passam Eic Land e Banda Cheiro de Amor, além de Danillo Henrique e Faby Mel. O acesso aos shows, que acontecem em trio elétrico, já em clima de folia, é gratuito.

De acordo com o prefeito de Gravatá, Joseilito Gomes, o Pré-Réveillon será uma novidade no município - que conta com festejos natalinos tradicionais, a exemplo da Casa do Papai Noel e da Vila Natalina.
 

" (...) A novidade do Pré-Réveillon vai preparar o público para o Carnaval. Será uma celebração bonita e antecipada da virada do ano", ressaltou o gestor da cidade, que segue comemorando o Natal até o próximo dia 28.


PROGRAMAÇÃO

Pré-Réveillon de Gravatá 
Onde: Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar - Centro da cidade
Acesso gratuito

Sábado, 27, 21h
Danillo Henrique
Eric Land

Domingo, 28, 20h30
Faby Mel
Cheiro de Amor

Veja também

