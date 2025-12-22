Eric Land e Cheiro de Amor são atrações no Pré-Réveillon de Gravatá
Gravatá, no Agreste pernambucano, antecipa virada com festa gratuita no sábado (27) e no domingo (28)
A programação de Natal de Gravatá, Agreste pernambucano, vai ter festa da virada antecipada neste sábado (27) e no domingo (28), com atrações gratuitas no Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar, no centro da cidade.
Por lá passam Eic Land e Banda Cheiro de Amor, além de Danillo Henrique e Faby Mel. O acesso aos shows, que acontecem em trio elétrico, já em clima de folia, é gratuito.
De acordo com o prefeito de Gravatá, Joseilito Gomes, o Pré-Réveillon será uma novidade no município - que conta com festejos natalinos tradicionais, a exemplo da Casa do Papai Noel e da Vila Natalina.
" (...) A novidade do Pré-Réveillon vai preparar o público para o Carnaval. Será uma celebração bonita e antecipada da virada do ano", ressaltou o gestor da cidade, que segue comemorando o Natal até o próximo dia 28.
PROGRAMAÇÃO
Pré-Réveillon de Gravatá
Onde: Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar - Centro da cidade
Acesso gratuito
Sábado, 27, 21h
Danillo Henrique
Eric Land
Domingo, 28, 20h30
Faby Mel
Cheiro de Amor