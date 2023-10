Réveillon Maracaípe: edição 2024 confirma atrações para a noite da virada; confira

A- A+

Se o Carnaval já está batendo à porta, imagina as baladas de fim de ano e em especial, para a noite da virada. A que vai rolar em Maracaípe, em Porto de Galinhas, Litoral Sul pernambucano, por exemplo, está com a line up pronta para a despedida de 2023 e celebração a 2024.



Marcada para a Arena da Praia, em 31 de dezembro, a partir das 22h, a festa terá shows das bandas Natiruts e Eddie, além de apresentações de Just Mike, Mojjo e Tauã Cordel.







Quem quiser participar do Réveillon Maracaípe pode acessar o site "Ingresse" e adquirir o ingresso, com valores a partir de R$ 300. Os espaços Trois Barbearia e Casa do Pará também estão comercializando os bilhetes, mas presencialmente.



Para a festa - que vai contar com serviço all included - será oferecido serviço de transfer com saídas da Praça do Derby (19h30), Shopping Recife (20h) e Aerorporto (20h20). Já o retorno para Recife acontece no dia seguinte, em dois horários, às 6h e às 7h.



Interessados podem fazer a reserva para o transfer via e-mail ([email protected]) ou pelo WhatsApp (81) 9 9637-8388.

Serviço

Réveillon Maracaípe



Quando: 31 de dezembro, a partir das 22h

Onde: Arena da Praia - Maracaípe, Litoral Sul



Atrações: Natiruts, Eddie, Mojjo, Just Mike e Tauã Cordel

Ingressos a partir de R$ 300 no site Ingresse e espaços Trois Barbearia e Casa do Pará (presencialmente)

Veja também

Cultura Feira Bon Bini ocupa o Parque Santana, neste fim de semana com oficina, intervenções e música