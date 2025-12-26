A- A+

RIO DE JANEIRO Réveillon no Rio terá 29 mil agentes de segurança e shows de Gil, Alcione, João Gomes e Iza A programação contará com shows de grandes nomes da música brasileira

A virada para 2026 no Rio de Janeiro terá um esquema especial de segurança. Ao todo, quase 29 mil agentes das forças estaduais atuarão de forma integrada, com monitoramento 24 horas e uso ampliado de tecnologia para acompanhar a movimentação de moradores e turistas durante os festejos.

O planejamento para a festa de Réveillon foi detalhado nesta sexta-feira, 26, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). A estratégia prevê ações preventivas, resposta rápida a ocorrências e controle de acesso nas áreas de maior concentração de público, especialmente em Copacabana, principal palco do Réveillon carioca.

A programação contará com shows de grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil com participação de Ney Matogrosso, Belo ao lado de Alcione, João Gomes com Iza, além de apresentações de gospel e escolas de samba. Em Copacabana, a festa ainda terá 12 minutos de fogos e um espetáculo com 1.200 drones.

De acordo com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, é esperado "um espetáculo ainda maior neste ano, especialmente em Copacabana". Em publicação no site da Prefeitura, ele afirma que o esquema previsto para o Réveillon pretende deixar claro que as pessoas devem continuar aproveitando a cidade, mas "respeitando algumas regras básicas".





Reforço de segurança no Rio

A Polícia Militar será responsável pela maior parte do efetivo, com mais de 23 mil policiais e 3.224 viaturas em circulação em todo o Estado. Cerca de 300 veículos estarão equipados com sistemas de reconhecimento facial e leitura de placas. Em Copacabana, o esquema contará com 3.500 policiais, 182 viaturas e 17 pontos de revista. Torres de observação, drones com transmissão em tempo real, uma aeronave do Grupamento Aeromóvel e equipes especializadas para controle de multidões também fazem parte da operação ao longo da orla.

Já a Polícia Civil mobilizará 3.800 agentes, com reforço nas centrais de flagrante e nas delegacias da zona sul. Unidades especializadas, como as voltadas ao atendimento ao turista, ao Aeroporto Internacional e a adolescentes, terão atuação ampliada O efetivo também será reforçado em outras regiões do Estado que receberão grandes eventos.

O Corpo de Bombeiros vai empregar cerca de 1.500 militares, apoiados por 360 viaturas, 250 embarcações, três aeronaves e 13 drones. Em Copacabana, 170 bombeiros estarão distribuídos em postos de salvamento marítimo e em equipes médicas que atuarão com motos aquáticas.

O plano inclui ainda operações da Lei Seca, reforço do programa Segurança Presente em áreas de grande circulação e ampliação do efetivo da Secretaria de Administração Penitenciária. Aproximadamente 9.900 pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica estarão sob acompanhamento especial, com atenção concentrada na orla.

Como chegar a Copacabana

Para o Réveillon de Copacabana, o MetrôRio terá uma operação especial das 19h do dia 31 até 5h de 1º de janeiro. O embarque só será permitido com o passaporte do Réveillon 2026, vendido exclusivamente pelo site ou aplicativo da concessionária por R$ 15, valor que dá direito à ida e à volta.

Na compra, o passageiro escolhe um horário fixo de embarque (entre 19h e 23h) e recebe um QR Code. Ao passar pela catraca na ida, recebe uma pulseira de retorno, criada para agilizar o fluxo na volta. As vendas vão até as 18h do dia 31 ou enquanto durarem os passaportes, sem possibilidade de reembolso ou uso posterior.



