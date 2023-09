A- A+

CELEBRIDADES Revelação do término de Luísa Sonza no programa de Ana Maria Braga rende memes Brincadeiras com choro coletivo e com a cuca do café da manhã no 'Mais você' tomaram a internet desde quarta-feira (20)

Após a entrevista de Luísa Sonza no "Mais você", revelando o fim do relacionamento com Chico Moedas e expondo uma traição dele, a internet reagiu se compadecendo da cantora ou indignada com a infidelidade do influencer. Como não poderia deixar de ser, a reação seguinte foi uma enxurrada de memes brincando com a situação.

Alguns dos memes mais compartilhados brincaram com a cena de Luísa Sonza sendo acolhida por Duda Beat enquanto Ana Maria Braga ia às lágrimas. Os internautas brincaram com o inusitado da situação.





> o café da manhã na mesa

> o bolo muito lindo

> a Ana Maria Braga assoando o nariz

> a Luisa Sonza sendo consolada pela sósia da Gkay



E ainda tem um fantoche de papagaio comentando o assunto



Tudo nesse cenário é arte pic.twitter.com/9ECzHLBmzB — O Bon Vivant MuitoHumilde (@muitohumildee) September 20, 2023

A cuca preparada para o café da manhã foi uma das estrelas dos memes compartilhados.





simplesmente o velório de uma CUCA pic.twitter.com/sv8neTDDkD — Glainá Boucinha • (@bjodaglai) September 20, 2023

Alguns internautas associaram a cena a filmes do direto americano David Lynch.





Meme com Luísa Sonza e Ana Maria Braga — Foto: Reprodução

A própria Ana Maria Braga postou em suas redes sociais nesta quinta-feira (22) um vídeo com o 'Pepino do seu Chico', na tarde desta quinta-feira (21), divertindo seus seguidores.





Seu Francisco… seu Francisco… pic.twitter.com/8auoxeFf2i — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) September 21, 2023

A apresentadora recuperou um vídeo de 2017, que também viralizou na época, quando ela diz que queria saber "qual é o gosto do pepino do seu Francisco", levando Louro José (Tom Veiga, que morreu em novembro de 2020) às gargalhadas.

No vídeo, Ana Maria diz que o doce não pode ser feito com pepino pequeno porque precisa da polpa 'bem grandona'. E que seu Chico plantou mais pepino para fazer mais. Antes de provar, a apresentadora fala: "Estava muito interessada em saber que gosto tem o pepino do seu Francisco", provocando a gargalhada de Louro José. "Depois não quer parar na internet", rebateu o mascote aos risos, com Ana Maria gargalhando junto.

Como foi a revelação da traição

Muito emocionada, Luísa Sonza — ao vivo, diante da apresentadora — um texto em que detalha a dor do término do relacionamento, que durou quatro meses. Em seu novo álbum, lançado recentemente, ela havia dedicado uma música (intitulada "Chico") para o niteroiense.

Na atração, Ana chorou diante da cantora e fez um relato sobre sua própria vida: "Às vezes, as pessoas falam assim: 'Imagina, faz uma música, tá apaixonada com quatro meses (de relacionamento). Eu queria te dizer que eu já casei com muito menos de quatro meses, eu não fiz música porque eu não sabia". Ela disse ainda: "Ninguém sabe a intensidade do amor de cada um. Olhem para dentro de vocês mesmos ao invés de ficar criticando". E terminou pedindo para Luísa não desistir do amor: "A única coisa que eu espero muito é que você, mesmo tendo desilusões a respeito de relacionamentos, que você não perca, nunca, essa sua capacidade de amar".

"Tem gente que é bom partido e tem gente que é bom ter partido", escreveu a apresentadora no Twitter após o fim do programa. A mensagem foi compartilhada também no Instagram.





Post de Ana Maria Braga — Foto: Reprodução/Instagram

