Revelada a causa da morte do ator Michael Madsen, de 'Cães de aluguel' e 'Kill Bill', aos 67 anos

Michael Madsen, conhecido pelos trabalhos em "Cães de Aluguel" (1992) e "Kill Bill" (2003), faleceu aos 67 anos na quinta-feira (3). O veterano ator foi encontrado morto em sua casa em Malibu, na Califórnia. Segundo o site TMZ, Madsen foi vítima de um ataque cardíaco.

De acordo com a certidão de óbito do ator, obtida pela publicação, a parada cardíaca foi causada por miocardiopatia, doença arterial coronariana e alcoolismo crônico. Outra condição significativa foi a doença tromboembólica — coágulos sanguíneos que causam obstrução de vasos ou artérias.

"Nos últimos dois anos, Michael Madsen vinha fazendo um trabalho incrível com filmes independentes, incluindo os próximos lançamentos 'Resurrection Road', 'Concessions' e 'Cookbook for Southern Housewives', e estava realmente ansioso por este próximo capítulo em sua vida", escreveram os representantes do ator à época da morte.

Madsen também se preparava para lançar o livro "Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems".

Como o Mr. Blonde de "Cães de aluguel", o ator participou do filme que alavancou a carreira de Quentin Tarantino e acabou se tornando frequente colaborador do cineasta. Ele também atuou nos dois volumes de "Kill Bill" e em "Os oito odiados" (2015).

A filmografia do ator conta com mais de 300 títulos, incluindo sucessos como "Donnie Brasco" (1997), "Thelma & Louise" (1991), "Sin City — A cidade do pecado" (2005), "A experiência" (1995) e "Era uma vez no México" (2003).

Irmão da também atriz Virginia Madsen, indicada ao Oscar pelo trabalho em "Sideways: Entre umas e outras" (2005), Michael Madsen nasceu no dia 25 de setembro de 1957, em Chicago, nos Estados Unidos, filho de uma poetisa e um bombeiro. Seu primeiro crédito nas telas foi com o drama "Against All Hope" (1982), de Edward T. McDougal.

Em 2010, o ator participou do filme brasileiro "Federal", de Erik de Castro, atuando ao lado de Selton Mello, Eduardo Dussek e Carlos Alberto Riccelli. Na ocasião, Madsen visitou o Rio de Janeiro para o lançamento do longa no Festival do Rio.

No ano passado, Madsen foi preso na Califórnia sob acusação de violência doméstica após sua esposa, DeAnna Madsen, ligar para a polícia dizendo que "seu marido a empurrou e a trancou para fora de casa". O ator de 66 anos foi liberado após o pagamento de uma fiança de US$ 20 mil (R$ 108 mil na cotação ataul). "Foi um desentendimento entre Michael e sua mulher, que nós esperamos resolver de forma positiva para ambos", disse um assessor de Madsen à revista "Variety".

Madsen já havia sido detido em 2019 e 2012 sob a acusação de dirigir embriagado em Malibu. Em 2019, segundo o site TMZ, ele foi levado pela polícia após bater sua Land Rover em um poste, e teve fiança imposta no valor de US$ 15 mil.

