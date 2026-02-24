A- A+

MÚSICA Mostra Reverbo: show "Outros Abraços" terá apresentações em março na Caixa Cultural Recife Apresentações acontecem entre os dias 5 e 21 de março; ingressos disponíveis a partir do meio-dia da segunda-feira (2), no site da Caixa

Para Juliano Holanda, um de seus idealizadores, é "Um coletivo de compositores que se reconhecem, se ouvem e se conectam". Para quem contempla, é uma celebração de música e poesia postas no palco com força e afetividade.



É assim que a Mostra Autoral Reverbo se faz, há pelo menos uma década, e entre os dias 5 e 21 de março ela será apresentada com o show "Outros Abraços" - em nove sessões na Caixa Cultural Recife, no Bairro do Recife.



Com ingressos a partir de R$ 15 disponiveis para venda na próxima segunda-feira, 2 de março, no site da Caixa, o projeto, que reúne 25 artistas, diversos em musicalidade, territórios e trajetórias artísticas, será apresentado em partes em que todos eles estarão no palco e em ocasiões que se dividirão nas apresentações.









Às quintas-feiras, doze nomes sobem ao palco. Já nas sextas, serão 13 e nos sábados, todos eles se apresentam juntos, ora em performances solo, ora em dupla com um violão compartilhado.



Vale destacar que além dos shows, o documentário "Mostra Reverbo - A Revolução do Afeto Através da Canção", ganha exibição no sábado, 14 de março, às 15h. Logo em seguida, um papo entre artistas e público encerra o momento.

Estarão na 'ocupação' na Caixa Cultural: Agda, Álefe Passarin, Euzé, Fitti, Flaira Ferro, Gabi da Pele Preta, Gean Ramos, Igor de Carvalho, Isabela Moraes, Joana Terra, Juliano Holanda, Larissa Lisboa, Lucas Torres, Marcello Rangel, Martins, Mazuli, Mayara Pera, Mayra Clara, PC Silva, Revoredo, Rogéria Dera, Sam Silva, Tonfil, Una Menino e Vinícius Barros.

E, complementando a definição dada por por Juliano Holanda ao projeto, assinado também por Mery Lemos, e que já fisgou nomes como Ney Matogrosso, Simone e Daniela Mercury, Reverbo é...

(...) Um recorte da música que faz ferver nosso caldeirão criativo por meio da coletividade, que não se encerra em si mesma, mas instiga novos encontros pelo País".

SERVIÇO

"Reverbo: Outros Abraços"

Quando: de 5 a 21 de março (quintas, sextas e sábados), sempre às 20h - exceto sexta-feira (6), às 18h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15, no site da Caixa Cultural (disponíveis a partir do meio-dia, da próxima segunda, 2 de março)

Informações: @caixaculturalrecife // (81) 3425-1905

Sessões dos dias 7, 14 e 21 terão intérprete de Libras e bate-papo com os artistas, após o espetáculo

Veja também