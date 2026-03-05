A- A+

MÚSICA Cantor pernambucano Mazuli estreia "Leva", primeiro single de novo álbum Canção composta com Clara Pinheiro e Gean Ramos Pankararu antecipa conceito do novo trabalho do artista

O cantor e compositor pernambucano Mazuli lança nesta quinta-feira (5) o single “Leva”, primeira faixa do álbum homônimo previsto para este ano.

A canção, composta por Mazuli, Clara Pinheiro e Gean Ramos Pankararu, antecipa o conceito do novo trabalho e inaugura uma nova etapa na trajetória do artista.



No mesmo dia também será disponibilizado nas plataformas digitais o visualizer da música.

“Leva” aborda temas como autocuidado e o gesto de deixar para trás aquilo que já não faz sentido. A proposta da faixa é transformar o desapego em uma escolha consciente, associada a novos começos, mantendo a identidade autoral que acompanha o cantor desde o início de sua carreira.

“Ela abre uma nova fase minha, mais solar. Os ritmos são mais swingados e a sonoridade está mais orgânica. O violão passa a ser o elemento principal. É um som mais leve e mais colorido”, afirma.

Da cena

Natural do Recife, Mazuli lançou o EP "Desafogo" (2019) e o álbum "Mazuli" (2021), desde então, mantém presença constante na cena musical pernambucana, participando de festivais e realizando parcerias com outros nomes da música autoral.

Mazuli integra a Reverbo, coletivo de cantautores pernambucanos formado em 2016 a partir de encontros promovidos pelo compositor e produtor Juliano Holanda e pela produtora cultural Mery Lemos. O projeto consolidou-se como um espaço de criação coletiva, com apresentações horizontais.

Vale lembrar que a partir desta quinta (5) e eoutras datas até 21 de março, a Reverbo realiza a mostra “Outros Abraços”, na CAIXA Cultural Recife.



A programação reúne nove apresentações, sempre às quintas, sextas e sábados, às 20h. Ao todo, 25 cantautores participam da temporada, que apresenta um panorama da música autoral produzida em Pernambuco.

Confira também o visualizer via Youtube.

*Com informações da assessoria.



Veja também