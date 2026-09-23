"Revirando Álbuns": 3ª edição acontece neste sábado (26)

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Afinal, o que pode estar por trás de imagens antigas, para além do que os olhos veem, de pronto, como registro? Entre outros questionamentos, é este um dos que o escritor Cleyton Cabral vai levar ao "Revirando Álbuns" - projeto que se pauta pela imersão em escrita a partir de fotografias.

Em sua terceira edição, a experiência acontece neste sábado (26), das 14h às 17h, em um café da cidade - revelado no ato da inscrição.

A proposta foi concebida do interesse do próprio Cleyton, em meio à sua relação com a fotografia e a narrativa.



“Toda fotografia guarda duas imagens: a que vemos e a que imaginamos”, resume o escritor, Cleyton, que utiliza a frase como uma espécie de princípio norteador da experiência.





O Encontro

Ao longo das três horas de encontro, os participantes realizam diferentes exercícios de escrita, alternando momentos individuais com leitura compartilhada e conversa.



Fotografias de família, imagens de desconhecidos, cenas do cotidiano e detalhes observados no próprio espaço podem se transformar em personagens, memórias, cenas e histórias.



A experiência também dialoga com a literatura contemporânea e com autores que exploram as relações entre imagem, memória e narrativa, como Annie Ernaux e Sophie Calle.



Para esta terceira edição estão disponibilizadas seis vagas, sem exigência de experiência anterior dos participantes com a escrita.



SERVIÇO

3ª edição do "Revirando Álbuns", com Cleyton Cabral

Quando: Sábado (26), das 14h às 17h

Onde: em um café da cidade (revelado na inscrição)

Informações: @cleytoncabral

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