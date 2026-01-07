Revista americana aposta em vitórias de Wagner Moura e "O Agente Secreto" no Globo de Ouro
Revista Variety aponta que o filme "O Agente Secreto" irá vencer na categoria Melhor Filme Internacional
A revista norte-americana Variety, especializada em cinema, publicou nesta quarta-feira, 7, suas apostas para o Globo de Ouro, que ocorre no próximo domingo, 11, e apontou uma vitória dupla para o filme O Agente Secreto.
O veículo aponta o brasileiro Wagner Moura como provável vencedor da categoria de Melhor Ator em Filme de Drama, e o longa de Kleber Mendonça Filho vencendo na categoria Melhor Filme Internacional.
Leia também
• Wagner Moura vence prêmio de melhor ator em Nova York e ganha elogios de Lupita Nyong'o
• Kleber Mendonça Filho soube de prêmio de 'O agente secreto' no tapete vermelho do Critics Choice
• O Agente Secreto vence melhor filme internacional no Critics Choice Awards
"A categoria de melhor ator (drama) promete fazer história, com Wagner Moura como favorito por O Agente Secreto, superando por pouco Michael B. Jordan, de Pecadores. Moura, o primeiro brasileiro indicado na categoria, parece estar seguindo os passos de Fernanda Torres, que ganhou um Globo de Ouro por Ainda Estou Aqui no ano passado", diz a publicação.
Na segunda-feira, 5, a revista Vanity Fair também previu Wagner Moura como vencedor.
Nesta quarta-feira, porém, o ator brasileiro ficou de fora da lista do The Actor Awards, antigo SAG Awards. A indicação era improvável, visto que o Sindicato dos Atores tende a priorizar nomeações de conterrâneos.