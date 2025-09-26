A- A+

CINEMA Variety aposta em Wagner Moura como favorito ao Globo de Ouro de melhor ator por "O Agente Secreto" Ator pode repetir o feito de Fernanda Torres, premiada em 2025

A tradicional revista Variety publicou nesta quinta-feira (25) suas previsões para o Globo de Ouro 2026. E o Brasil tem motivos para se animar.



Segundo a publicação, Wagner Moura não só deve figurar dentre os indicados na categoria melhor ator drama, como é favorito para levar o prêmio pelo trabalho em "O Agente Secreto", repetindo o feito de Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro de melhor atriz drama por "Ainda Estou Aqui", em janeiro deste ano.

Wagner, para a revista, pode ser beneficiado pelo fato da premiação dividir a categoria de atuação entre drama e comédia/musical. Algumas das atuações de destaque no ano, como Timothée Chalamet, por "Marty supreme", e Leonardo DiCaprio, por "Uma batalha após a outra", estão qualificadas para a disputa de comédia/musical.



O que não significa que o jogo está ganho, afinal o brasileiro pode ter adversários como Jeremy Allen White, por "Springsteen: Salve-me do desconhecido", Dwayne Johnson, por "Coração de lutador — The smashing machine", e Daniel Day-Lewis, por "Anemone".

Além da categoria de melhor ator, a revista aponta que "O agente secreto" tem boas chances de receber indicações a melhor roteiro, para Kleber Mendonça Filho, e melhor filme de língua não inglesa. A publicação não coloca o filme como favorito a nenhuma das duas categorias.

Os indicados ao Globo de Ouro serão anunciados no dia 8 de dezembro. A 83ª edição da cerimônia acontece em 11 de janeiro.



Confira o trailer:

