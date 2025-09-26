Sex, 26 de Setembro

CINEMA

Variety aposta em Wagner Moura como favorito ao Globo de Ouro de melhor ator por "O Agente Secreto"

Ator pode repetir o feito de Fernanda Torres, premiada em 2025

Wagner Moura em ''O Agente Secreto'', filme que pode lhe render uma vitória no Globo de OuroWagner Moura em ''O Agente Secreto'', filme que pode lhe render uma vitória no Globo de Ouro - Foto: Cinemascópio/Divulgação

A tradicional revista Variety publicou nesta quinta-feira (25) suas previsões para o Globo de Ouro 2026. E o Brasil tem motivos para se animar.

Segundo a publicação, Wagner Moura não só deve figurar dentre os indicados na categoria melhor ator drama, como é favorito para levar o prêmio pelo trabalho em "O Agente Secreto", repetindo o feito de Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro de melhor atriz drama por "Ainda Estou Aqui", em janeiro deste ano.

Wagner, para a revista, pode ser beneficiado pelo fato da premiação dividir a categoria de atuação entre drama e comédia/musical. Algumas das atuações de destaque no ano, como Timothée Chalamet, por "Marty supreme", e Leonardo DiCaprio, por "Uma batalha após a outra", estão qualificadas para a disputa de comédia/musical.

O que não significa que o jogo está ganho, afinal o brasileiro pode ter adversários como Jeremy Allen White, por "Springsteen: Salve-me do desconhecido", Dwayne Johnson, por "Coração de lutador — The smashing machine", e Daniel Day-Lewis, por "Anemone".

Além da categoria de melhor ator, a revista aponta que "O agente secreto" tem boas chances de receber indicações a melhor roteiro, para Kleber Mendonça Filho, e melhor filme de língua não inglesa. A publicação não coloca o filme como favorito a nenhuma das duas categorias.

Os indicados ao Globo de Ouro serão anunciados no dia 8 de dezembro. A 83ª edição da cerimônia acontece em 11 de janeiro.

Confira o trailer:

