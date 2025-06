Revista Continente Multicultural completa 25 anos e anuncia lançamento de aplicativo

A- A+

A revista Continente Multicultural, publicada pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), completa 25 anos de existência e prepara uma novidade. Nesta sexta-feira (27), o veículo de jornalismo cultural apresenta um aplicativo de conteúdo exclusivo.

No App, o público vai encontrar dicas de livros, filmes, exposições, roteiros turísticos e programação de fins de semana, entre outros serviços culturais. O conteúdo poderá ser expandido para outras plataformas, como YouTube, Spotify, redes sociais e site.

Diferente da versão impressa da revista, que conta com cerca de 200 páginas, a ferramenta digital deve contar com textos mais curtos, para leituras mais rápidas. O aplicativo poderá ser instalado gratuitamente no celular do leitor.



O superintendente de Periódicos e Projetos Especiais da Cepe, Mário Hélio Gomes de Lima, destaca que os conteúdos trabalhados no digital terão linguagem própria. “O aplicativo não é um reprodutor da revista, é um ponto de partida para o leitor encontrar os vários fios da Continente”, explica.

Criada pelo jornalista Mário Hélio, a revista estreou em dezembro de 2000, com capa dedicada ao artista plástico João Câmara. Ao longo de mais de duas décadas, a publicação contou com textos assinados por nomes reconhecidos nacionalmente.

Evaldo Cabral de Melo, um dos mais respeitados historiadores do País, colaborou com a publicação nos seus primeiros anos. O livro “História dos Sabores Pernambucanos”, de Maria Lecticia Monteiro Cavalcanti (colunista da Folha de Pernambuco), nasceu da coluna que ela assinava na revista. Além disso, o cineasta Kleber Mendonça Filho publicava reportagens especiais na Continente.

Em 2024, a Continente passou por uma reformulação. Desde então, a versão impressa é bilíngue (português e inglês) e publicada a cada três meses.



