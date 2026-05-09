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Cultura+ Revista divulga salários de atrizes de 'O Diabo veste Prada 2'; saiba quanto receberam De acordo com 'Variety', trio de protagonistas do filme teria usado mecanismo contratual para garantir condições financeiras equivalentes

Para reeditar seus papéis em "O Diabo veste Prada", as atrizes Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt receberam salários milionários: cada uma recebeu US$ 12,5 milhões, cerca de R$ 61,5 milhões. A revelação é da revista americana Variety.

Ainda de acordo com a publicação, Streep era considerada indispensável para a continuação produzida pela 20th Century Studios. Fontes ouvidas pela revista afirmam que o estúdio apresentou à intérprete de Miranda Priestly uma proposta condizente com seu prestígio em Hollywood e seu valor de mercado mesmo duas décadas após o original.

Ainda assim, o cachê ficou abaixo do que a vencedora de três Oscars poderia exigir para reviver a temida editora Miranda Priestly. O diferencial, segundo a “Variety”, foi um acordo chamado de “favored nations”, mecanismo contratual que garante condições equivalentes entre determinados integrantes do elenco.

Com isso, Hathaway e Blunt também receberam os mesmos US$ 12,5 milhões para voltar aos papéis de, respectivamente, Andy Sachs e Emily Charlton.

O trio também negociou participação no desempenho comercial do longa, com direito a bônus vinculados à arrecadação nas bilheterias. Segundo fontes da revista, os pagamentos extras já começaram a ser acionados graças ao forte desempenho do filme nos cinemas. Caso o sucesso continue, cada uma delas poderá ultrapassar a marca de US$ 20 milhões em ganhos totais.

O primeiro "O Diabo veste Prada" custou cerca de US$ 35 milhões e arrecadou US$ 326 milhões mundialmente. Já a sequência teria orçamento estimado em US$ 100 milhões. Em entrevistas anteriores, o diretor David Frankel afirmou que boa parte desse valor foi destinada justamente ao elenco principal.

A roteirista Aline Brosh McKenna contou recentemente que Streep já demonstrava abertura para discutir uma continuação havia cerca de dois anos. A aposta parece ter dado resultado: “Prada 2” já superou US$ 300 milhões nas bilheterias globais e deve disputar a liderança do fim de semana com "Mortal Kombat II".

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