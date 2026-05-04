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FAMOSOS Revista espanhola revela problema de saúde do pai de Shakira; escritor de 94 anos deixa UTI Escritor e jornalista William Mebarak sofreu isquemia na manhã do último sábado e precisou ser internado em UTI de hospital colombiano

A revista espanhola "Hola!" revelou, nesta segunda-feira (4), o que aconteceu com o pai de Shakira e qual é seu estado de saúde atualmente. De acordo com a publicação, na manhã do último sábado (2), dia em que cantora colombiana subiu ao palco na Praia de Copacabana, o escritor e jornalista William Mebarak, de 94 anos, sofreu uma isquemia e precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Bogotá, na Colômbia, onde vive. O show no Rio de Janeiro foi atrasado devido à situação delicada enfrentada pela família.

Na madrugada desta segunda-feira (4), Shakira usou as redes sociais para agradecer a presença do público brasileiro — estimado em mais de dois milhões de pessoas na orla carioca — e fazer referência a um "dia difícil" antes da apresentação. A imprensa espanhola afirma que ela recebeu a notícia sobre a internação da figura paterna poucas horas antes do show. "Mesmo que o dia tenha sido difícil para muitos de nós, fomos celebrar a vida do jeito que ela é, com seus acertos e imperfeições", afirmou.

Qual o estado do pai de Shakira?

Segundo a revista "Hola!", William Mebarak, pai de Shakira, já deixou a UTI e foi transferido para um quarto na mesma unidade hospitalar. Ele segue sob observação. O quadro de isquemia acontece em decorrência da diminuição ou interrupção do fluxo sanguíneo numa parte do corpo, impedindo a chegada de oxigênio e nutrientes aos tecidos. Pode atingir órgãos vitais como o cérebro ou o coração, sendo considerada uma emergência médica que exige socorro rápido.

A saúde de William Mebarak tem sido motivo de grande preocupação para Shakira nos últimos anos. Prestes a completar 95 anos em setembro, ele carrega um histórico de incidentes e hospitalizações que exigiram muita atenção da cantora.

Em maio de 2022, logo após Shakira encerrar seu relacionamento de 11 anos com Gerard Piqué — em meio a uma série de polêmicas envolvendo acusações de traição —, William sofreu uma queda que o levou a passar alguns dias internado numa clínica em Barcelona. À época, ele chegou a perder funções motoras após um período internado na UTI de um hospital.

"Em um ano perdi o que mais amava, a pessoa em quem mais confiava, meu melhor amigo. Meu pai perdeu muitas das funções neurológicas em consequência do acidente doméstico que sofreu em Barcelona. E ele foi a Barcelona justamente para me consolar. Para me apoiar na hora da minha separação. Pensei: 'Como tantas coisas podem acontecer comigo em um ano?' Mas é a vida", emocionou-se a cantora naquele período.

Semanas depois, a artista demonstrou alívio ao poder levá-lo de volta para casa: "Com meu pai de alta, já em casa e em recuperação, ajudando-o com sua estimulação cognitiva após o traumatismo. Obrigada a todos por nos envolverem com tanto carinho", escreveu. Cinco meses depois, ele voltou a ser internado, embora, dessa vez, os motivos não tenham sido divulgados.

Em 2023, William foi operado com sucesso para a colocação de uma válvula no cérebro, com o objetivo de tratar uma hidrocefalia (acúmulo excessivo de líquido cefalorraquidiano). Pouco depois, a própria Shakira falou, em tom tranquilizador, sobre o estado de saúde do pai: "O que ele suportou e superou fisicamente no último ano e meio, na idade dele, não tem explicação", disse, em entrevista à revista "Hola!". "Ele passou por seis cirurgias, dois quadros de Covid-19, duas quedas, uma hemorragia cerebral, comprometimento neurológico, uma pneumonia — e continua com seu sorriso iluminando a vida das pessoas que o amam."

O alerta voltou a surgir no fim de 2025. Em novembro, alguns veículos especularam que William Mebarak estaria novamente hospitalizado em estado crítico. No entanto, pessoas próximas desmentiram as informações: "Ele está em casa e, com os cuidados que uma pessoa de 94 anos requer, mas está bem", afirmaram.

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