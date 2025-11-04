Revista F(r)icções seleciona ensaios sobre cinema e escritas de si
Projeto idealizado por Márcio Andrade convoca artistas, realizadores, críticos e pesquisadores de todo o Brasil
A Revista F(r)icções abriu inscrições para seleção de ensaios textuais inéditos sobre as relações entre as escritas de si e o cinema. O objetivo é escolher até oito textos para a composição dos novos dossiês multimídia da publicação digital.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 21 de novembro, através de um formulário online. O projeto é idealizado pelo realizador, pesquisador e educador Márcio Andrade.
Cada um dos selecionados recebe R$ 500 pela produção e revisão do ensaio. A convocatória é voltada para artistas, realizadores, críticos e pesquisadores de todo o Brasil.
Os textos devem ter entre 13.000 e 15.000 caracteres com espaços. As propostas podem abordar diferentes temas, como autorrepresentação, autoficção, estudos de narrativas documentais, escritas diarísticas, entre outros.
