CHAMADA PÚBLICA

Revista F(r)icções seleciona ensaios sobre cinema e escritas de si

Projeto idealizado por Márcio Andrade convoca artistas, realizadores, críticos e pesquisadores de todo o Brasil

Revista F(r)icções lança chamada públicaRevista F(r)icções lança chamada pública - Foto: Gabriel Mesgo/Divulgação

A Revista F(r)icções abriu inscrições para seleção de ensaios textuais inéditos sobre as relações entre as escritas de si e o cinema. O objetivo é escolher até oito textos para a composição dos novos dossiês multimídia da publicação digital.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 21 de novembro, através de um formulário online. O projeto é idealizado pelo realizador, pesquisador e educador Márcio Andrade.

Cada um dos selecionados recebe R$ 500 pela produção e revisão do ensaio. A convocatória é voltada para artistas, realizadores, críticos e pesquisadores de todo o Brasil. 

Os textos devem ter entre 13.000 e 15.000 caracteres com espaços. As propostas podem abordar diferentes temas, como autorrepresentação, autoficção, estudos de narrativas documentais, escritas diarísticas, entre outros.

*Com informações da assessoria de imprensa 

