''Elefantes na Sala'' lança revista impressa de jornalismo cultural ilustrado

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Em um momento em que a informação circula em velocidade cada vez maior pelas telas, a editora independente "Elefantes na Sala" resolveu seguir o caminho contrário. O selo acaba de lançar a "Vida-Lixo Magazine", revista trimestral de jornalismo cultural ilustrado que transporta para o papel o universo construído desde a criação da newsletter publicada na plataforma Substack.

Idealizado por Fernando Athayde, a produção possui 48 páginas coloridas que reúne reportagens, ensaios, crônicas, histórias em quadrinhos e ilustrações voltadas para aquilo que a editora define como o “Brasil de Superfície”. O termo consiste em olhar para o país a partir dos detalhes do cotidiano, dos personagens anônimos, dos hábitos populares e das pequenas histórias que ajudam a explicar a cultura brasileira.

Apesar de dialogar diretamente com a newsletter, a revista possui identidade própria. Cada edição traz reportagens inéditas, versões ampliadas de textos já publicados, cartas dos leitores, HQs e um projeto gráfico pensado especialmente para o formato impresso.

Entre os assuntos abordados estão a cultura dos sanduíches “podrões”, o surgimento das mascotinhas publicitárias (personagens visuais), a produção de fanzines e as memórias afetivas das cidades, temas que costumam passar ao largo da cobertura da imprensa tradicional, mas que encontram espaço nas páginas da revista.

Confira a apresentação do projeto:

A primeira edição chegou com uma tiragem limitada a apenas 40 exemplares (esgotados), todos numerados e assinados. Além da compra avulsa, a editora também disponibiliza modalidades de assinatura por meio do "Elefantes Clube", no Catarse, e da própria newsletter na Substack, reunindo diferentes combinações entre a publicação impressa e o conteúdo digital. Segundo a editora, neste mês de agosto, uma nova reimpressão será disponibilizada.

Para quem deseja conhecer o projeto antes de investir, a editora disponibilizou gratuitamente o PDF da edição de número zero da "Vida-Lixo Magazine", apresentado como uma porta de entrada para a proposta editorial da publicação.

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