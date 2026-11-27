Revista inclui músicas de Chico Buarque e Milton Nascimento entre as 100 melhores da história
Ranking da 'Paste Magazine' põe 'Construção' em 57º lugar e 'Tudo o que você podia ser' em 69º; veja lista completa
Duas canções da música popular brasileira figuram na lista das cem melhores músicas de todos os tempos elaborada pela revista americana "Paste Magazine". "Construção", de Chico Buarque, ocupa a 57ª posição do ranking, enquanto "Tudo que você podia ser", na gravação de Milton Nascimento e Lô Borges, aparece em 69º lugar. As duas faixas, cantadas em português, destoam do repertório predominantemente anglófono da seleção.
Lançada em 1971, no álbum homônimo de Chico Buarque, "Construção" é descrita pelo crítico Nathan Stevens como "o maior grito de tristeza e desafio daquela época", em referência ao período da ditadura militar brasileira. O jornalista destaca a elaboração literária da letra e o caráter político da composição.
"Por meio de engenhosos jogos de palavras e da estrutura de um poema épico, Chico Buarque acompanha as últimas horas de um operário da construção civil, que terminam numa queda fatal", escreve Stevens. O crítico chama a atenção para a "desumanização" do trabalhador, cuja morte é encarada como um mero inconveniente para o trânsito da cidade.
"As harmonias crescem, estridentes como uma buzina de carro, e Buarque revela o cerne desumano do fascismo impregnado de capitalismo: seu único valor é aquilo que pode ser extraído do seu corpo", analisa. O jornalista interpreta ainda os versos de "Deus lhe pague", incorporados ao desfecho da gravação, como "uma súplica pelos mortos e uma ameaça aos que estão no poder".
Já "Tudo o que você podia ser", composição dos irmãos Lô Borges e Márcio Borges que abre o álbum "Clube da Esquina" (1972), é analisada pela crítica Miranda Wollen. A jornalista ressalta a combinação de elementos da música brasileira com o "folk psicodélico" e também situa a produção artística do disco no contexto da ditadura militar.
"A voz de Milton Nascimento atravessa qualquer barreira linguística, sua emoção é um universo à parte", escreve Wollen, que classifica a composição como "uma peça musical reveladora: ágil, astuta e corajosa". "É também uma daquelas canções que, se você permitir, podem mudar para sempre o seu gosto musical — certamente mudaram o meu", acrescenta.
Elaborado ao longo de cinco meses, o ranking reúne gravações lançadas entre 1927 e 2019, com apenas uma música por artista. Na apresentação da lista, o jornalista Matt Mitchell explica que a proposta era conciliar as preferências pessoais dos críticos da revista com obras que resistiram ao tempo, fugindo das escolhas habituais em rankings do gênero.
"Estou cansado do cânone que temos, cansado de ver todas as publicações bajulando as mesmas dez músicas. É claro que os Beatles são a melhor banda de todos os tempos. Vocês realmente precisam que a 'Paste' diga isso? Não precisam", escreveu Mitchell, na apresentação da lista. "Não queremos simplesmente dizer o que todo mundo está dizendo."
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100 melhores músicas da história
A seguir, veja as cem melhores músicas de todos os tempos, segundo a "Paste Magazine":
"I'll be seeing you" (Billie Holiday and Her Orchestra);
"Surf's up" (The Beach Boys);
"Little red Corvette" (Prince);
"Be my baby" (The Ronettes);
"El Paso" (Marty Robbins);
"Untitled (how does it feel)" (D'Angelo);
"Marquee moon" (Television);
"Pictures of you" (The Cure);
"C.R.E.A.M." (Wu-Tang Clan);
"'Round midnight" (Thelonious Monk Quintet);
"Maggot brain" (Funkadelic);
"Wichita lineman" (Glen Campbell);
"As" (Stevie Wonder);
"Eleanor Rigby" (The Beatles);
"Everything is embarrassing" (Sky Ferreira);
"Lilac wine" (Nina Simone);
"Got to give it up" (Marvin Gaye);
"Teen age riot" (Sonic Youth);
"Shhh/peaceful" (Miles Davis);
"They reminisce over you (T.R.O.Y.)" (Pete Rock / C.L. Smooth);
"Sad-eyed lady of the lowlands" (Bob Dylan);
"Rewind" (Kelela);
"Pale blue eyes" (The Velvet Underground);
"Papa don't preach" (Madonna);
"Smoke gets in your eyes" (The Platters);
"A case of you" (Joni Mitchell);
"I know you got soul" (Eric B. & Rakim);
"Kiss me again" (Dinosaur);
"Hyperballad" (Björk);
"I will always love you" (Dolly Parton);
"Mind playing tricks on me" (Geto Boys);
"Bring it on home to me" (Sam Cooke);
"Dancing on my own" (Robyn);
"Thunder road" (Bruce Springsteen);
"Chrome country" (Oneohtrix Point Never);
"Zombie" (Fela Kuti / Africa '70);
"Everybody wants to rule the world" (Tears for Fears);
"B.O.B. (bombs over Baghdad)" (OutKast);
"Take five" (The Dave Brubeck Quartet);
"Amarillo by morning" (George Strait);
"My favorite things" (John Coltrane);
"Shook ones, pt. II" (Mobb Deep);
"Immaterial" (SOPHIE);
"Your love" (Frankie Knuckles / Jamie Principle);
"Voodoo child (slight return)" (The Jimi Hendrix Experience);
"Violet" (Hole);
"Ever fallen in love (with someone you shouldn't've?)" (Buzzcocks);
"Get ur freak on" (Missy Elliott);
"You're so vain" (Carly Simon);
"Moanin'" (Art Blakey and The Jazz Messengers);
"America" (Simon & Garfunkel);
"Escapade" (Janet Jackson);
"Land: horses/land of a thousand dances/la mer(de)" (Patti Smith);
"Stay with me" (Lorraine Ellison);
"Powderfinger" (Neil Young);
"Alright" (Kendrick Lamar);
"Construção" (Chico Buarque);
"Chameleon" (Herbie Hancock);
"Run away with me" (Carly Rae Jepsen);
"Waiting room" (Fugazi);
"Suspended in Gaffa" (Kate Bush);
"Age of Adz" (Sufjan Stevens);
"The creator has a master plan" (Pharoah Sanders);
"Bonny" (Prefab Sprout);
"Cranes in the sky" (Solange);
"Waterloo sunset" (The Kinks);
"Black steel in the hour of chaos" (Public Enemy);
"Caught a lite sneeze" (Tori Amos);
"Tudo o que você podia ser" (Milton Nascimento & Lô Borges);
"Have one on me" (Joanna Newsom);
"Ex-factor" (Lauryn Hill);
"Sunday mornin' comin' down" (Kris Kristofferson);
"Runaway" (Kanye West feat. Pusha T);
"The weight" (The Band);
"Since I left you" (The Avalanches);
"Rock steady" (Aretha Franklin);
"He would have laughed" (Deerhunter);
"It ain't no use" (The Meters);
"Every single night" (Fiona Apple);
"(Sittin' on) the dock of the bay" (Otis Redding);
"Station to station" (David Bowie);
"Archangel" (Burial);
"Lost in the supermarket" (The Clash);
"Two weeks" (FKA twigs);
"Blue eyes crying in the rain" (Willie Nelson);
"Everyday struggle" (The Notorious B.I.G.);
"Track 10" (Charli xcx);
"Man-size" (PJ Harvey);
"Paper planes" (M.I.A.);
"Random rules" (Silver Jews);
"Temptation" (New Order);
"(Love is like a) heat wave" (Martha Reeves & The Vandellas);
"Venice bitch" (Lana Del Rey);
"I'm no stranger to the rain" (Keith Whitley);
"Fingerbib" (Aphex Twin);
"Stardust" (Hoagy Carmichael);
"Maps" (Yeah Yeah Yeahs);
"Out in the streets" (The Shangri-Las);
"Fuck tha police" (N.W.A.);
"Tutti-frutti" (Little Richard).