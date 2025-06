A- A+

PRÊMIO Revista Pernambuco é semifinalista do World Illustration Awards 2025 Publicado pela Companhia Editora de Pernambuco, o periódico concorre em duas categorias, "Capa" e "Série"

A revista de literatura Pernambuco, publicada mensalmente pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), é uma das semifinalistas do renomado World Illustration Awards 2025 (Prêmio Mundial de Ilustração).

Pela primeira vez, a revista Pernambuco participa do prêmio, concorrendo em duas categorias – “Capa” e “Série” – com trabalhos criados pelo ilustrador e designer multimídia Greg Vieira e edição de arte de Christiano Mascaro e João Lin, editor assistente de arte e multimídia das revistas Pernambuco e Continente. Greg e João também integram esta Folha de Pernambuco.

O concurso é organizado pela Associação de Ilustradores e pelo Diretório de Ilustração dos EUA.

Capa

A revista de número 13 (janeiro de 2025), ilustrada com uma imagem do escritor japonês Yukio Mishima (1925-1970), disputa a categoria “Capa”. A edição traz um dossiê dedicado ao centenário de Mishima, assinado pelo superintendente de Periódicos e Projetos Especiais da Cepe, Mário Hélio.

A ideia da ilustração, uma representação do escritor como São Sebastião, com o corpo flechado, veio do ensaio fotográfico realizado por Mishima, no qual ele posou de modelo para retratar o santo mártir, por quem nutria forte admiração, explicam João Lin e Greg Vieira.

Série

Na categoria “Série”, a Pernambuco concorre com a ilustração da capa e mais quatro desenhos internos publicados no dossiê sobre a vida do escritor tcheco Franz Kafka (1883-1924), na edição de número 6 (junho de 2024).

“O labirinto como grande metáfora, na capa, saiu do texto do escritor israelense Ioram Melcer para o dossiê, que marca os cem anos da morte de Kafka”, diz João Lin. “O texto de Ioram conduziu as ilustrações”, afirma Greg.

A capa da Pernambuco, com a ilustração de Kafka, foi usada pela organização do prêmio para anunciar os semifinalistas, ao lado da prestigiada revista New Yorker, referência para ilustrações, e da revista Stanford.

Dos mais de cinco mil trabalhos inscritos, cerca de 500 foram indicados para a semifinal. Os finalistas serão conhecidos em 15 de julho e os vencedores, em 16 de setembro.

De acordo com João Lin, a linha editorial da Pernambuco e da Continente trata de forma igualitária textos e ilustrações. “Nas revistas, a ilustração é trabalhada como elemento narrativo”, destaca.

Estar entre os semifinalistas do World Illustration Awards 2025, diz ele, é um reconhecimento a essa nova proposta implementada nos periódicos. “Chegar a essa etapa é um resultado muito animador”, acrescenta Greg.



