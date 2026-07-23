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CEPE EDITORA

Novo site da revista literária Pernambuco, da Cepe, entra no ar neste sábado (25)

Com formato interativo e novas seções, site passa a ter verbetes e caça-palavra a partir de textos da revista impressa, entre outras novidades

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Novo site da revista Pernambuco entra no ar neste sábado (25)Novo site da revista Pernambuco entra no ar neste sábado (25) - Foto: Cepe/Divulgação

Pernambuco, revista literária da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), terá um novo conteúdo no site a partir deste sábado (25), quando entra no ar.

Com temas abordados a partir da versão da revista impressa, além de formato que possibilita interação do leitor, a novidade, que pode ser conferida neste endereço (pernambucorevista.com.br), traz também publicação de verbetes diariamente.

Um jogo de caça-palavra, assim como os verbetes, com conteúdo relacionado a textos da revista, também integram o formato - que teve estas seções desenvolvidas por meio da Inteligência Artificial (AI).

Mário Hélio Gomes de Lima, superintendente de Periódicos e Projetos Especiais da Cepe, adianta que "O site deixará de ser um repositório da revista impressa e passará a ser mais dinâmico e interativo, abrindo espaço para uma maior participação do leitor".

 

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O projeto prevê também um canal para envio de textos inéditos pelos leitores, com prioridade para resenhas e artigos, com curadoria a cargo dos editores da revista.

Desde 2023
Com a primeira publicação datada de dezembro de 2023, a revista Pernambuco soma 31 edições, desde então.

Neste último número, "A Poesia Nua e Crua de Allen Ginsberg" foi o tema abordado em capa.

"A edição em papel será uma revista com uma pauta atemporal, que tem a ilustração como recurso gráfico, enquanto a edição eletrônica será uma revista diária", pontua Mário Hélio.
 

Surgido em 1986, o conteúdo literário veio como Suplemento Cultural do Diário Oficial de Pernambuco, e depois passou a ser um jornal em 2007.

Após dezesseis anos, em 2023, a Cepe deu start à edição número zero da revsta Pernambuco.

Vale destacar, ainda, que o site vai disponibilizar de forma gratuita o acervo das edições do suplemento e do jornal literário.

SERVIÇO
Novo site da revista Pernambuco, da Cepe
Quando: a partir deste sábado (25)
Onde: pernambucorevista.com.br 
Informações: 

 


 

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