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FERNANDO DE NORONHA Revista Terroir Nordeste traz Fernando de Noronha como tema da nova edição Publicação tem lançamento marcado para 2 de junho, no Novotel Recife Marina

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Com lançamento marcado para o próximo dia 2 de junho, às 19h, no Novotel Recife Marina, a segunda edição da revista Terroir Nordeste, terá o arquipélago de Fernando de Noronha como tema.

Sob o tema “Onde o Brasil Começa: A Soberania do Cuidado”, a publicação faz um mergulho na essência de um dos destinos mais cobiçados do Brasil, de acordo com a assessoria de imprensa dos editores.

Ao longo da publicação, a revista percorre histórias, personagens e experiências que sustentam a identidade cultural da ilha, com destaque para a memória da ocupação militar nos fortes históricos, a força da capoeira como patrimônio vivo da comunidade local, a gastronomia e as iniciativas sustentáveis voltadas à preservação ambiental e ao tratamento de resíduos.

Mais informações via Instagram: @terroirnordeste

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